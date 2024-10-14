С провалившейся в прокате «Тайны печати дракона» взыскали 83 млн рублей

Кинокомпания "Русская фильм группа", снявшая провалившийся в прокате фильм "Тайны печати дракона", должна вернуть Минкульту субсидию в размере 60 млн рублей, полученную на съемки картины и 23 млн рублей процентов. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Москвы.

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Как следует из резолютивной части решения суда, сумма процентов будет увеличиваться до дня фактической оплаты. Также "Русская фильм группа" должна оплатить госпошлину в размере 200 тысяч рублей. На обжалование решения суда у кинокомпании есть один месяц.

В решении суда не уточняется, за какой именно фильм с кинокомпании потребовали возврата субсидии. Однако в материалах дела имеется Определение, в котором "Русской фильм группе" отказано в попытке привлечь третьим лицом к спору китайскую компанию China International Film & Media Corp., Ltd. Именно в партерстве с ней "Русская фильм группа" снимала "Тайну печати дракона".

Картина позиционировалась как фэнтезийно-приключенческий боевик о путешественнике, который по заданию Петра I отправляется составлять карты Дальнего Востока и сталкивается с таинственным миром китайских легенд. Причем, фильм изначально задумывался как сиквел "Вия", но с восточным колоритом.

К съемкам были привлечены Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Рутгер Хауер, Чарльз Дэнс и другие звезды мирового кинематографа. Бюджет картины составил 2,3 млрд рублей или 50 млн долларов (при курсе валют пятилетней давности). В прокате фильм собрал чуть более 14 млн долларов. Надежды на китайского зрителя не оправдались, в Поднебесной картину из-за низких сборов досрочно сняли с проката. Рецензию "Кинократии" на фильм "Тайны печати дракона" можно почитать здесь.