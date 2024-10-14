С провалившейся в прокате «Тайны печати дракона» взыскали 83 млн рублей

С провалившегося в прокате фильма "Тайны печати дракона" взыскали 83 млн рублей
Кинокомпания "Русская фильм группа", снявшая провалившийся в прокате фильм "Тайны печати дракона", должна вернуть Минкульту субсидию в размере 60 млн рублей, полученную на съемки картины и 23 млн рублей процентов. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Москвы.
Как следует из резолютивной части решения суда, сумма процентов будет увеличиваться до дня фактической оплаты. Также "Русская фильм группа" должна оплатить госпошлину в размере 200 тысяч рублей. На обжалование решения суда у кинокомпании есть один месяц.
В решении суда не уточняется, за какой именно фильм с кинокомпании потребовали возврата субсидии. Однако в материалах дела имеется Определение, в котором "Русской фильм группе" отказано в попытке привлечь третьим лицом к спору китайскую компанию China International Film & Media Corp., Ltd. Именно в партерстве с ней "Русская фильм группа" снимала "Тайну печати дракона".
Картина позиционировалась как фэнтезийно-приключенческий боевик о путешественнике, который по заданию Петра I отправляется составлять карты Дальнего Востока и сталкивается с таинственным миром китайских легенд. Причем, фильм изначально задумывался как сиквел "Вия", но с восточным колоритом.
К съемкам были привлечены Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Рутгер Хауер, Чарльз Дэнс и другие звезды мирового кинематографа. Бюджет картины составил 2,3 млрд рублей или 50 млн долларов (при курсе валют пятилетней давности). В прокате фильм собрал чуть более 14 млн долларов. Надежды на китайского зрителя не оправдались, в Поднебесной картину из-за низких сборов досрочно сняли с проката. Рецензию "Кинократии" на фильм "Тайны печати дракона" можно почитать здесь.