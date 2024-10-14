Иваном Твердовским рассказал о разрыве сотрудничества с Западом

Западные киностудии прекратили сотрудничество с российским режиссером Иваном Твердовским в феврале 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию. Как рассказал режиссер в беседе с ТАСС, картина "Панические атаки", съемки которой шли в тот момент, оказалась под угрозой.

© РИА Новости

"Для меня 22-й год, собственно, февраль, начался с того, что я был в работе над проектом, он назывался "Панические атаки", мой фильм, который вышел. И это должна была быть полноценная продукция с Норвегией [одна из киностудий]. И вот просто первое письмо, которое я получаю 24-го числа, это о том, что дорогие коллеги, все, больше нам не пишите. И это было очень хамски написано. То есть в очень хамской манере. Люди еще не успели вообще понять, что происходит, люди не успели переварить как-то какую-то информацию, и мы уже получили от них такой пинок и отказ", - сказал Твердовский.

Завершить работу над картиной режиссеру помогло Минкультуры РФ.

"Министерству культуры, которое нам в тот момент помогло, и очень многим кинопроизводителям помогли, вот у тех, у кого закрылись эти продукции, всем помогали. Норвегию пришлось строить в России, это было сложно", - добавил режиссер.

Твердовский добавил, что с 2022 года европейские коллеги устроили режиссеру некий "буллинг", игнорируя любые попытки взаимодействия.

Ранее ТАСС сообщал, что Твердовский приступил к съемкам фильма "Реверс" о Донбассе. Как рассказал сам режиссер, картина будет посвящена жителям фронтового региона и иностранным журналистам, которые правдиво освещают происходящие события. Ожидается, что в прокат лента поступит весной 2025 года.