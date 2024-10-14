Когда выйдет второй сезон «Гусара»‎ с Гариком Харламовым

Премьера второго сезона комедийного сериала "Гусар" состоится 28 октября на канале ТНТ. К роли поручика лейб-гвардии гусарского полка Григория Савельевича Рыльского вернулся комик Гарик Харламов.

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Напомним, первый сезон вышел в 2020 году. В результате научного эксперимента ученого энтузиаста Мити Журавлева поручик Рыльский, любитель женщин и приключений, переносится из 1812 года в наши дни, где естественно и застревает.

После событий первого сезона прошло чуть меньше года. Вернувшись в прошлое, Рыльский начинает поиски жены, которая должна стать предком Кати из нашего времени. Кроме того, ему предстоит разыскать бриллиант "Слеза Сибири", раскрыть дело о кражах предметов искусства, сразиться с английским шпионом и помешать Наполеону. Чтобы с честью выйти из всех испытаний, ему вновь придется перенестись в настоящее.

Производством "Гусара" занималась компания Comedy Club Production и Norm Production. Режиссером нового сезона выступил Михаил Шулаев ("Зона комфорта", "Семья").

К своим ролям вместе с Гариком Харламовым вернулись Екатерина Ковальчук, Павел Рассомахин, Екатерина Радченко, Сергей Белов. К касту сериала присоединились Зоя Бербер, Гоша Куценко, Борис Щербаков и Игорь Хрипунов.