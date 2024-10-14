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«От «Безымянной звезды» до «Очарования зла»: лучшие режиссерские работы Михаила Козакова

14 октября исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося советского и российского актера, режиссера и сценариста, народного артиста РСФСР Михаила Козакова.

От «Безымянной звезды» до «Очарования зла»: лучшие работы Михаила Козакова
© РИА Новости

Смотрите на телеканале «МИР» в понедельник 14 октября в 22:30 художественный фильм «Здравствуйте, я ваша тетя» и в 0:40 программу «Наше кино. Неувядающие». К 90-летию со дня рождения Михаила Козакова.

Богемное окружение и два ареста матери

Будущий мастер отечественного кино родился 14 октября 1934 года в Ленинграде, в «литературном» доме на канале Грибоедова 9, где жили многие писатели. Его отец Михаил Эммануилович Козаков был советским прозаиком и драматургом и имел поистине богемный круг общения. К Козаковым частенько заходили Анна Ахматова, Михаил Зощенко, Евгений Шварц, русский поэт-имажинист Анатолий Мариенгоф и другие писатели, поэты, сценаристы, журналисты – кого там только не было!

Мать Зоя Александровна Никитина, урожденная Гацкевич, была дворянского происхождения. Наследница богатого купеческого рода, она, как и ее мать и брат, не уехала из России после революции. Зоя Александровна была замечательной женщиной с драматической судьбой. До встречи с отцом Михаила Козакова у нее уже было три брака, и в семье воспитывались, помимо Михаила Козакова, двое ее старших сыновей. В 1937 году расстреляли родного брата матери, бывшего офицера царской армии, а потом арестовали ее саму и ее мать, бабушку Михаила Козакова. Обе провели в тюрьме чуть больше года. Но даже после тюремного заключения эта необыкновенная женщина не перестала быть душой большой богемной компании. Она работала редактором в Литфонде и дружила со многими замечательными людьми, включая литературоведа Бориса Эйхенбаума, писателей Вениамина Каверина и Константина Федина.

В середине 1940-х она пережила потерю старших сыновей. Один из них пал в боях в 1945 году, другой погиб от трагической случайности в 1946-м: его по неосторожности застрелил одноклассник. Еще через два года Зоя Александровна была повторно арестована – попала под следствие из-за финансовых нарушений в Литфонде, где она работала. Ее, также как и в прошлый раз, выпустили на свободу примерно через год.

Много позже, когда после войны семья уже перебралась в Москву, коллега этой уникальной женщины Евгения Кацева написала:

«Не могу не помянуть здесь Зою Александровну Никитину, зажигательно деятельную не только в работе, но и в организации спонтанных посиделок, для которых с большой охотой предоставляла свою однокомнатную квартиру, куда часто вваливались после спектакля актеры молодого "Современника" во главе с Олегом Ефремовым. Однажды и мне довелось присутствовать на довольно разудалой "расслабухе". В жизни она изведала все, что можно было изведать в наше богатое на трагедии время, но жизне- и дружелюбия не утратила, равно как и юмора. Чего стоит, например, ее шутка по поводу своей телефонной книжечки, состоявшей, по ее словам, из двух букв: "Родственники на Р., любовники на Л."».

Конечно эта развеселая богемная атмосфера в доме родителей не могла не оказать влияние на юного Михаила Козакова: мальчик много и увлеченно читал, декламировал на школьных вечерах стихи классиков и писал свои собственные. Позже, уже будучи знаменитым актером, он не оставлял художественную декламацию. Его голосом записано множество стихов Тютчева, Пушкина, Лермонтова, Бродского. Как мастер художественного чтения, он принял участие в записи серии пластинок «Страницы русской поэзии XVIII – XX вв.». Им созданы моноспектакли по произведениям Булгакова и Шекспира.

«Я не был стилягой, но я был пижоном»

Но это было потом. Первая же проба сил на театральном поприще состоялась для Михаила Козакова в сфере хореографии. Вернувшись в 1944 году в родной Ленинград после эвакуации, он поступил в Ленинградское хореографическое училище. В своих интервью он позже признавался, что на это его сподвигло знакомство с Галиной Улановой, которая побывала в гостях у его родителей. А также – первая влюбленность в девочку-балерину, ученицу того самого училища.

Возможно, именно благодаря подростковому увлечению хореографией Козаков всегда обладал великолепной осанкой и умением двигаться с особой аристократической грацией. По окончании общеобразовательной школы он с первого раза поступил в школу-студию МХАТ, хотя в тот год был конкурс 75 человек на место.

Про свои юные годы Козаков вспоминал с удовольствием. В одном из своих интервью он рассказывал:

«У меня сохранилась фотография – я в модных ботинках на толстой "гуттаперчевой" подошве, которые сам себе купил. Это было модно, и это было событие. Вспоминая фотографии тех лет, 1951-1952 годы и первый курс школы студии МХАТ, замечу, что я не был стилягой, но я был пижоном. У меня была лыжная куртка на "молнии", свитер с накладным воротничком, пальто с ворсом и накладной ремень из этого же материала. А также у меня была эстонская фуражка круглой формы с козырьком. Так что по тем временам это казалось шикарно».

Козаков с удовольствием делился воспоминаниями, какая в то время была мода. Многие свои воспоминания он позже воплотил в фильме «Покровские ворота». Именно так, как одет Костик в исполнении Меньшикова, одевался в свои молодые годы сам Козаков.

«Мы любили рок-н-ролл, и вы не представляете, как мы плясали, – говорил актер и режиссер. – То, что я сделал в "Покровских воротах", была просто слабая пародия на модные танцы Москвы 1950-х. Когда мы снимали с Меньшиковым и Догилевой эту сцену, я их учил танцевать рок-н-ролл, при том, что они были моложе меня на сорок лет».

Его актерская карьера развивалась стремительно, и словно бы сама собой. Лучшие предложения режиссеров сами падали ему в руки, как зрелые яблоки по осени.

«Вообще, я баловень судьбы, – вспоминал Козаков. – Я ни фига не добивался "тяжелым упорным трудом". Мне многое доставалось легко!»

Сыграл Гамлета в 22 года и ушел в «Современник» в 25 лет

Еще учась на последнем курсе института, он дебютировал в картине «Убийство на улице Данте» у Ромма. И сразу – в главной роли! Его фотографию – молодой красавец с порочной улыбкой, с сигарой в зубах – подсунула Ромму молодая Галина Волчек – ее отец был оператором на этой картине. Козаков сыграл в этом фильме роль злодея, который убивает свою мать. Козакову-актеру и дальше особенно удавались роли негодяев – такие, как Зурита в «Человеке-амфибии» или Григ в «Безымянной звезде». Образ харизматичного, привлекательного зла – вот что было его коньком.

По окончании института его приняли на работу во МХАТ, что было огромной удачей для вчерашнего студента! Но он не прослужил там и года, потому что получил невиданное для 22-летнего актера предложение от режиссера Театра имени В. Маяковского – сыграть Гамлета! Ту самую роль, о которой мечтают даже самые именитые актеры!

В Театре имени В. Маяковского Козаков играл три года, и даже съездил со своим «Гамлетом» в Канаду, на Шекспировский фестиваль – при том, что в те годы о зарубежных поездках большинство актеров и мечтать не могли! Козаков вспоминал:

«Элвиса Пресли я впервые увидел в Канаде. Там же на джазовом фестивале был и молодой Джерри Маллиган. Вы можете себе представить, я дальше Риги не бывал, и вдруг Канада, джаз».

В Театре Маяковского Михаилу Козакову в те годы платят огромную для молодого артиста зарплату, ему предлагают лучшие роли. Но Олег Ефремов, который еще со студенческих лет является его кумиром, открывает «Современник». И Козаков покидает Театр Маяковского, чтобы играть в новом театре своего учителя. В «Современнике» он играл больше 10 лет, затем служил в Театре на Малой Бронной и в Ленкоме.

Но постепенно Михалков все больше посвящает себя кинематографу. Сперва – как актер, потом – как режиссер. В общей сложности Михаил Козаков снялся в более чем 70 фильмах и сериалах (не считая фильмов-спектаклей). Среди его наиболее ярких актерских работ – Педро Зурита в «Человеке-амфибия», Сильвио в фильме «Выстрел», виконт де Розальба в «Соломенной шляпке», Алексей Бессонов в многосерийном телефильме «Хождение по мукам», Фрэнсис Чесней в музыкальной комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!», Феликс Дзержинский в драме «Двадцатое декабря». В качестве режиссера Козаков начинал работать еще на театральной сцене, потом ставил телеспектакли, снимал документальное и художественное кино. Его фильмы навсегда вошли в золотой фонд отечественного кинематографа! Вспомним некоторые из них.

«Безымянная звезда»

Первой режиссерской работой Михаила Козакова в кино стала трагикомедия «Безымянная звезда» с Анастасией Вертинской и Игорем Костолевским в главных ролях. Получился совершенно очаровательный фильм – нежный, трогательный, ироничный – звездный во всех отношениях. А цитаты! Ради них одних стоило снять этот фильм! Вот только некоторые.

  • «Не знаю, чем пахнет, но в порядочном городе это надо запретить».
  • «Если учитель платит 22 тысячи за книгу, дело нечистое!»
  • «Хотите добрый совет? Не пренебрегайте обществом: люди этого не прощают».
  • «Вы не человек, вы аргумент, который появился как раз вовремя».
  • «Ни одна звезда не отклоняется от своего пути…»

«Покровские ворота»

Культовый фильм «Покровские ворота» – это экранизация одноименной пьесы Леонида Зорина о москвичах 1950 годов, снятая Козаковым в 1982 году. Лента получила самое горячее зрительское признание и до сих пор остается невероятно популярной. Михаил Козаков воплотил в этом кино свои самые яркие воспоминания о молодости. Легкий, ироничный, пронизанный ностальгией по ушедшей юности, этот фильм относится к числу тех, которые обязательно нужно посмотреть хотя бы раз в жизни! Цитаты тоже невероятно хороши. Вот только некоторые:

  • «Ты любить неспособен, как все тайные эротоманы».
  • «Это сокровище вам не сдалось. Это мой крест! И нести его мне».
  • «Зер гут, Маргарит-Пална!»
  • «Высокие… Высокие отношения!»
  • «А не хлопнуть ли нам по рюмашке? – Заметьте, не я это предложил».
  • «Зря мы доверили ему нести горячительное. Оно его возбуждает».
  • «Он превратит молитву в фарс».
  • «Ах, я вся такая несуразная, вся угловатая такая. Такая противоречивая вся!»
  • «Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонита».

«Визит дамы»

«Визит дамы» – это очень жесткий фильм с великолепной Екатериной Васильевой в главной роли. Ее героиня – американская миллиардерша Клара Цаханассьян – посещает обедневший городок, в котором она родилась и выросла. Жители надеются, что она поможет своему родному городу выбраться из кризиса. Клара действительно готова оказать финансовую помощь, но у нее есть условие: город получит крупную сумму, если убьет человека, который когда-то был первой любовью миллиардерши. Дама не простила его предательства и мстит – ему и городу одновременно. И снова Козаков обращается к теме притягательности зла: главная героиня – живая, энергичная, яркая, дерзкая. Она выступает настоящим демоном-искусителем во всей этой трагифарсовой истории. И все же, провоцируя горожан, она надеется, что не все продается в этом мире. И – ошибается. Цитаты из этого фильма ему под стать. Они не смешные, а хлесткие, почти страшные.

  • «Гуманизм, пастор, это слово из лексикона людей среднего достатка. А с моими миллиардами устанавливают мировой порядок».
  • «Ведь это вы толкнули ее на гибельную дорожку. – Но на этой гибельной дорожке она подобрала несколько миллиардов!»
  • «Справедливость не продается. – Все продается, бургомистр».
  • «Ах, я пьян? Но я самый трезвый человек в этом паршивом городишке!»

«Ужин в четыре руки»

Этот телефильм фактически является телеспектаклем, снятым с минимумом затрат, что было важно в 1990-е, когда он вышел на экраны. Фильм необыкновенно талантливый, сделанный в жанре интеллектуальных постановок и повествующий о вечных человеческих сомнениях: что важнее – успех и деньги или божественный дар, который позволяет создавать прекрасную музыку, но почти не кормит. Несмотря на то, что «Ужин в четыре руки» получил премию Теффи в 2000 году, ТВ поставило на нем крест с самого начала. Его показывали всего пару раз, и то ночью и рано утром. Так что сейчас у каждого есть шанс открыть для себя неизвестный ранее фильм, созданный великим Козаковым.

«Очарование зла»

Шестисерийный телевизионный фильм «Очарование зла» стал последней режиссерской работой Михаила Козакова. Это историческая драма о жизни русской эмиграции и деятельности зарубежной агентуры НКВД в Париже в 1930-х годах. Почти все персонажи, кроме главного героя, нелегального сотрудника НКВД, имеют реальных прототипов и фигурируют под настоящими именами. Среди них, например, Марина Цветаева, Надежда Плевицкая, Сергей Эфрон. Фильм получился очень интеллектуальным и насыщенным. Он похож на невероятно вкусный многослойный пирог, которым можно долго наслаждаться, дегустируя его. Впрочем, это относится ко всему творчеству Михаила Козакова.

Фильмы и сериалы
Гамлет
Здравствуйте, я ваша тетя!
Соломенная шляпка
Вениамин Каверин
Константин Федин
Зоя Никитина
Алексей Бессонов
Анатолий Мариенгоф
Надежда Плевицкая
Анастасия Вертинская
Галина Волчек
Михаил Козаков
Екатерина Васильева
Феликс Дзержинский
Михаил Зощенко
Евгений Шварц
Леонид Зорин
Галина Уланова
Элвис Пресли
Олег Ефремов
Анна Ахматова
Марина Цветаева