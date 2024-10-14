От «Безымянной звезды» до «Очарования зла»: лучшие работы Михаила Козакова

14 октября исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося советского и российского актера, режиссера и сценариста, народного артиста РСФСР Михаила Козакова.

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Смотрите на телеканале «МИР» в понедельник 14 октября в 22:30 художественный фильм «Здравствуйте, я ваша тетя» и в 0:40 программу «Наше кино. Неувядающие». К 90-летию со дня рождения Михаила Козакова.

Богемное окружение и два ареста матери

Будущий мастер отечественного кино родился 14 октября 1934 года в Ленинграде, в «литературном» доме на канале Грибоедова 9, где жили многие писатели. Его отец Михаил Эммануилович Козаков был советским прозаиком и драматургом и имел поистине богемный круг общения. К Козаковым частенько заходили Анна Ахматова, Михаил Зощенко, Евгений Шварц, русский поэт-имажинист Анатолий Мариенгоф и другие писатели, поэты, сценаристы, журналисты – кого там только не было!

Мать Зоя Александровна Никитина, урожденная Гацкевич, была дворянского происхождения. Наследница богатого купеческого рода, она, как и ее мать и брат, не уехала из России после революции. Зоя Александровна была замечательной женщиной с драматической судьбой. До встречи с отцом Михаила Козакова у нее уже было три брака, и в семье воспитывались, помимо Михаила Козакова, двое ее старших сыновей. В 1937 году расстреляли родного брата матери, бывшего офицера царской армии, а потом арестовали ее саму и ее мать, бабушку Михаила Козакова. Обе провели в тюрьме чуть больше года. Но даже после тюремного заключения эта необыкновенная женщина не перестала быть душой большой богемной компании. Она работала редактором в Литфонде и дружила со многими замечательными людьми, включая литературоведа Бориса Эйхенбаума, писателей Вениамина Каверина и Константина Федина.

В середине 1940-х она пережила потерю старших сыновей. Один из них пал в боях в 1945 году, другой погиб от трагической случайности в 1946-м: его по неосторожности застрелил одноклассник. Еще через два года Зоя Александровна была повторно арестована – попала под следствие из-за финансовых нарушений в Литфонде, где она работала. Ее, также как и в прошлый раз, выпустили на свободу примерно через год.

Много позже, когда после войны семья уже перебралась в Москву, коллега этой уникальной женщины Евгения Кацева написала:

«Не могу не помянуть здесь Зою Александровну Никитину, зажигательно деятельную не только в работе, но и в организации спонтанных посиделок, для которых с большой охотой предоставляла свою однокомнатную квартиру, куда часто вваливались после спектакля актеры молодого "Современника" во главе с Олегом Ефремовым. Однажды и мне довелось присутствовать на довольно разудалой "расслабухе". В жизни она изведала все, что можно было изведать в наше богатое на трагедии время, но жизне- и дружелюбия не утратила, равно как и юмора. Чего стоит, например, ее шутка по поводу своей телефонной книжечки, состоявшей, по ее словам, из двух букв: "Родственники на Р., любовники на Л."».

Конечно эта развеселая богемная атмосфера в доме родителей не могла не оказать влияние на юного Михаила Козакова: мальчик много и увлеченно читал, декламировал на школьных вечерах стихи классиков и писал свои собственные. Позже, уже будучи знаменитым актером, он не оставлял художественную декламацию. Его голосом записано множество стихов Тютчева, Пушкина, Лермонтова, Бродского. Как мастер художественного чтения, он принял участие в записи серии пластинок «Страницы русской поэзии XVIII – XX вв.». Им созданы моноспектакли по произведениям Булгакова и Шекспира.

«Я не был стилягой, но я был пижоном»

Но это было потом. Первая же проба сил на театральном поприще состоялась для Михаила Козакова в сфере хореографии. Вернувшись в 1944 году в родной Ленинград после эвакуации, он поступил в Ленинградское хореографическое училище. В своих интервью он позже признавался, что на это его сподвигло знакомство с Галиной Улановой, которая побывала в гостях у его родителей. А также – первая влюбленность в девочку-балерину, ученицу того самого училища.

Возможно, именно благодаря подростковому увлечению хореографией Козаков всегда обладал великолепной осанкой и умением двигаться с особой аристократической грацией. По окончании общеобразовательной школы он с первого раза поступил в школу-студию МХАТ, хотя в тот год был конкурс 75 человек на место.

Про свои юные годы Козаков вспоминал с удовольствием. В одном из своих интервью он рассказывал:

«У меня сохранилась фотография – я в модных ботинках на толстой "гуттаперчевой" подошве, которые сам себе купил. Это было модно, и это было событие. Вспоминая фотографии тех лет, 1951-1952 годы и первый курс школы студии МХАТ, замечу, что я не был стилягой, но я был пижоном. У меня была лыжная куртка на "молнии", свитер с накладным воротничком, пальто с ворсом и накладной ремень из этого же материала. А также у меня была эстонская фуражка круглой формы с козырьком. Так что по тем временам это казалось шикарно».

Козаков с удовольствием делился воспоминаниями, какая в то время была мода. Многие свои воспоминания он позже воплотил в фильме «Покровские ворота». Именно так, как одет Костик в исполнении Меньшикова, одевался в свои молодые годы сам Козаков.

«Мы любили рок-н-ролл, и вы не представляете, как мы плясали, – говорил актер и режиссер. – То, что я сделал в "Покровских воротах", была просто слабая пародия на модные танцы Москвы 1950-х. Когда мы снимали с Меньшиковым и Догилевой эту сцену, я их учил танцевать рок-н-ролл, при том, что они были моложе меня на сорок лет».

Его актерская карьера развивалась стремительно, и словно бы сама собой. Лучшие предложения режиссеров сами падали ему в руки, как зрелые яблоки по осени.

«Вообще, я баловень судьбы, – вспоминал Козаков. – Я ни фига не добивался "тяжелым упорным трудом". Мне многое доставалось легко!»

Сыграл Гамлета в 22 года и ушел в «Современник» в 25 лет

Еще учась на последнем курсе института, он дебютировал в картине «Убийство на улице Данте» у Ромма. И сразу – в главной роли! Его фотографию – молодой красавец с порочной улыбкой, с сигарой в зубах – подсунула Ромму молодая Галина Волчек – ее отец был оператором на этой картине. Козаков сыграл в этом фильме роль злодея, который убивает свою мать. Козакову-актеру и дальше особенно удавались роли негодяев – такие, как Зурита в «Человеке-амфибии» или Григ в «Безымянной звезде». Образ харизматичного, привлекательного зла – вот что было его коньком.

По окончании института его приняли на работу во МХАТ, что было огромной удачей для вчерашнего студента! Но он не прослужил там и года, потому что получил невиданное для 22-летнего актера предложение от режиссера Театра имени В. Маяковского – сыграть Гамлета! Ту самую роль, о которой мечтают даже самые именитые актеры!

В Театре имени В. Маяковского Козаков играл три года, и даже съездил со своим «Гамлетом» в Канаду, на Шекспировский фестиваль – при том, что в те годы о зарубежных поездках большинство актеров и мечтать не могли! Козаков вспоминал:

«Элвиса Пресли я впервые увидел в Канаде. Там же на джазовом фестивале был и молодой Джерри Маллиган. Вы можете себе представить, я дальше Риги не бывал, и вдруг Канада, джаз».

В Театре Маяковского Михаилу Козакову в те годы платят огромную для молодого артиста зарплату, ему предлагают лучшие роли. Но Олег Ефремов, который еще со студенческих лет является его кумиром, открывает «Современник». И Козаков покидает Театр Маяковского, чтобы играть в новом театре своего учителя. В «Современнике» он играл больше 10 лет, затем служил в Театре на Малой Бронной и в Ленкоме.

Но постепенно Михалков все больше посвящает себя кинематографу. Сперва – как актер, потом – как режиссер. В общей сложности Михаил Козаков снялся в более чем 70 фильмах и сериалах (не считая фильмов-спектаклей). Среди его наиболее ярких актерских работ – Педро Зурита в «Человеке-амфибия», Сильвио в фильме «Выстрел», виконт де Розальба в «Соломенной шляпке», Алексей Бессонов в многосерийном телефильме «Хождение по мукам», Фрэнсис Чесней в музыкальной комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!», Феликс Дзержинский в драме «Двадцатое декабря». В качестве режиссера Козаков начинал работать еще на театральной сцене, потом ставил телеспектакли, снимал документальное и художественное кино. Его фильмы навсегда вошли в золотой фонд отечественного кинематографа! Вспомним некоторые из них.

«Безымянная звезда»

Первой режиссерской работой Михаила Козакова в кино стала трагикомедия «Безымянная звезда» с Анастасией Вертинской и Игорем Костолевским в главных ролях. Получился совершенно очаровательный фильм – нежный, трогательный, ироничный – звездный во всех отношениях. А цитаты! Ради них одних стоило снять этот фильм! Вот только некоторые.

«Не знаю, чем пахнет, но в порядочном городе это надо запретить».

«Если учитель платит 22 тысячи за книгу, дело нечистое!»

«Хотите добрый совет? Не пренебрегайте обществом: люди этого не прощают».

«Вы не человек, вы аргумент, который появился как раз вовремя».

«Ни одна звезда не отклоняется от своего пути…»

«Покровские ворота»

Культовый фильм «Покровские ворота» – это экранизация одноименной пьесы Леонида Зорина о москвичах 1950 годов, снятая Козаковым в 1982 году. Лента получила самое горячее зрительское признание и до сих пор остается невероятно популярной. Михаил Козаков воплотил в этом кино свои самые яркие воспоминания о молодости. Легкий, ироничный, пронизанный ностальгией по ушедшей юности, этот фильм относится к числу тех, которые обязательно нужно посмотреть хотя бы раз в жизни! Цитаты тоже невероятно хороши. Вот только некоторые:

«Ты любить неспособен, как все тайные эротоманы».

«Это сокровище вам не сдалось. Это мой крест! И нести его мне».

«Зер гут, Маргарит-Пална!»

«Высокие… Высокие отношения!»

«А не хлопнуть ли нам по рюмашке? – Заметьте, не я это предложил».

«Зря мы доверили ему нести горячительное. Оно его возбуждает».

«Он превратит молитву в фарс».

«Ах, я вся такая несуразная, вся угловатая такая. Такая противоречивая вся!»

«Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонита».

«Визит дамы»

«Визит дамы» – это очень жесткий фильм с великолепной Екатериной Васильевой в главной роли. Ее героиня – американская миллиардерша Клара Цаханассьян – посещает обедневший городок, в котором она родилась и выросла. Жители надеются, что она поможет своему родному городу выбраться из кризиса. Клара действительно готова оказать финансовую помощь, но у нее есть условие: город получит крупную сумму, если убьет человека, который когда-то был первой любовью миллиардерши. Дама не простила его предательства и мстит – ему и городу одновременно. И снова Козаков обращается к теме притягательности зла: главная героиня – живая, энергичная, яркая, дерзкая. Она выступает настоящим демоном-искусителем во всей этой трагифарсовой истории. И все же, провоцируя горожан, она надеется, что не все продается в этом мире. И – ошибается. Цитаты из этого фильма ему под стать. Они не смешные, а хлесткие, почти страшные.

«Гуманизм, пастор, это слово из лексикона людей среднего достатка. А с моими миллиардами устанавливают мировой порядок».

«Ведь это вы толкнули ее на гибельную дорожку. – Но на этой гибельной дорожке она подобрала несколько миллиардов!»

«Справедливость не продается. – Все продается, бургомистр».

«Ах, я пьян? Но я самый трезвый человек в этом паршивом городишке!»

«Ужин в четыре руки»

Этот телефильм фактически является телеспектаклем, снятым с минимумом затрат, что было важно в 1990-е, когда он вышел на экраны. Фильм необыкновенно талантливый, сделанный в жанре интеллектуальных постановок и повествующий о вечных человеческих сомнениях: что важнее – успех и деньги или божественный дар, который позволяет создавать прекрасную музыку, но почти не кормит. Несмотря на то, что «Ужин в четыре руки» получил премию Теффи в 2000 году, ТВ поставило на нем крест с самого начала. Его показывали всего пару раз, и то ночью и рано утром. Так что сейчас у каждого есть шанс открыть для себя неизвестный ранее фильм, созданный великим Козаковым.

«Очарование зла»

Шестисерийный телевизионный фильм «Очарование зла» стал последней режиссерской работой Михаила Козакова. Это историческая драма о жизни русской эмиграции и деятельности зарубежной агентуры НКВД в Париже в 1930-х годах. Почти все персонажи, кроме главного героя, нелегального сотрудника НКВД, имеют реальных прототипов и фигурируют под настоящими именами. Среди них, например, Марина Цветаева, Надежда Плевицкая, Сергей Эфрон. Фильм получился очень интеллектуальным и насыщенным. Он похож на невероятно вкусный многослойный пирог, которым можно долго наслаждаться, дегустируя его. Впрочем, это относится ко всему творчеству Михаила Козакова.