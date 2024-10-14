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Начались съемки криминальной комедии "Беги" с Пореченковым и Кологривым

Стартовали съемки фильма "Беги": главные роли в криминальной комедии исполнят Михаил Пореченков и Никита Кологривый.

Начались съемки фильма «Беги» с Пореченковым и Кологривым
© Российская Газета

В центре сюжета - вор-медвежатник Саша (Никита Кологривый). Однажды он проникает в дом, где становится свидетелем преступления: хозяин дома Чернов (Михаил Пореченков) убил свою жену. Саша сбегает, Чернов, разумеется, его преследует. А ведь незадачливому свидетелю-медвежатнику еще обязательно нужно успеть на утренник к сыну, ведь Саша пытается спасти свой рассыпающийся брак.

Куда героев приведут криминальные разборки и погони, предстоит узнать уже весной 2025 года.

Режиссер и автор проекта - Роман Артемьев ("Кощей. Похититель невест").

Также в ролях Даниил Спиваковский, Валентина Мазунина и Максим Костромыкин.

"Беги" - совместный проект телеканала РЕН ТВ, кинокомпании "Ол Медиа Компани", онлайн-кинотеатра START и Продюсерского центра Дмитрия Клепацкого.

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