Карен Геворкян опроверг слухи о приостановке съемок «Василия Теркина»

Режиссёр Геворкян: съёмки «Василия Тёркина» не остановлены после обвала декорации
Съёмки фильма «Василий Тёркин» не остановлены после обрушения деревянной платформы, на которой находилась массовка.
Об этом сообщил РИА Новости режиссёр картины Карен Геворкян.
«Мы идём дальше, никаких приостановок, мы работаем и будем работать. Ничего критического не произошло», — заявил он.
По его словам, съёмки находятся на финишной прямой.
Геворкян рассказал, что участок деревянной платформы, когда на нём находилось порядка 20 человек.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.