Карен Геворкян опроверг слухи о приостановке съемок «Василия Теркина»

Съёмки фильма «Василий Тёркин» не остановлены после обрушения деревянной платформы, на которой находилась массовка.

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Об этом сообщил РИА Новости режиссёр картины Карен Геворкян.

«Мы идём дальше, никаких приостановок, мы работаем и будем работать. Ничего критического не произошло», — заявил он.

По его словам, съёмки находятся на финишной прямой.

Геворкян рассказал, что участок деревянной платформы, когда на нём находилось порядка 20 человек.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.