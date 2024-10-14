Сборы «Джокера 2» достигли 165 миллионов долларов

По итогам второй недели проката общие сборы фильма «Джокер: Безумие на двоих» достигли отметки в $ 165 млн. За второй уикенд лента с Хоакином Фениксом и Леди Гагой добавила в общую копилку всего лишь около $ 45 млн, показав одно из худших падений в истории кинокомиксов.

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Таким образом, продолжение одного из самых успешных фильмов студии Warner Bros. рискует стать её крупнейшим провалом за годы. Учитывая темпы сборов, второй «Джокер» может не обойти даже провального «Флэша» ($ 271 млн) и куда более бюджетного «Битлджуса 2» ($ 420 млн).

Ранее инсайдеры утверждали, что фильм «Безумие на двоих» обошёлся компании в $ 200 млн, а для окупаемости ленте необходимо заработать около $ 450 млн. До этой отметки сиквел уже не доберётся — всё из-за очень плохих отзывов зрителей и негативного фона вокруг музыкальной основы продолжения.