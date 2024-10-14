Расписание выхода сериала «ЖЫЫЫзнь» с Михаилом Галустяном

Уже 14 октября стартует сериал «ЖЫЫЫзнь» с Михаилом Галустяном. Сериал расскажет о двух первобытных племенах, живущих по соседству. Кровожадные хищники, постоянная нехватка еды и отсутствие какой-либо медицины вынуждают их изо дня в день бороться за выживание. Однажды член одного из племён сбегает в более развитое соседнее поселение — ко всеобщему удивлению, его там не убивают, а дают жильё и красивую женщину. Но что на самом деле скрывает «красивая картинка», никому неизвестно.

© Чемпионат.com

В первый сезон шоу войдёт 17 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится уже в конце октября.

Расписание выхода сериала «ЖЫЫЫзнь» от ТНТ