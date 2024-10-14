Расписание выхода сериала «ЖЫЫЫзнь» с Михаилом Галустяном от ТНТ
Уже 14 октября стартует сериал «ЖЫЫЫзнь» с Михаилом Галустяном. Сериал расскажет о двух первобытных племенах, живущих по соседству. Кровожадные хищники, постоянная нехватка еды и отсутствие какой-либо медицины вынуждают их изо дня в день бороться за выживание. Однажды член одного из племён сбегает в более развитое соседнее поселение — ко всеобщему удивлению, его там не убивают, а дают жильё и красивую женщину. Но что на самом деле скрывает «красивая картинка», никому неизвестно.
В первый сезон шоу войдёт 17 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится уже в конце октября.
Расписание выхода сериала «ЖЫЫЫзнь» от ТНТ
- 1-я серия — 14 октября;
- 2-я серия — 14 октября;
- 3-я серия — 15 октября;
- 4-я серия — 15 октября;
- 5-я серия — 16 октября;
- 6-я серия — 16 октября;
- 7-я серия — 17 октября;
- 8-я серия — 17 октября;
- 9-я серия — 21 октября;
- 10-я серия — 21 октября;
- 11-я серия — 22 октября;
- 12-я серия — 22 октября;
- 13-я серия — 23 октября;
- 14-я серия — 23 октября;
- 15-я серия — 24 октября;
- 16-я серия — 28 октября;
- 17-я серия — 29 октября.