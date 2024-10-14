Фильм «В баню!» с Михаилом Тройником выйдет в прокат 7 ноября

Объявлена дата выхода в прокат фильма "В баню!" - комедия с Михаилом Тройником и Юлей Александровой появится на больших экранах 7 ноября.

© кадр из фильма «В баню!»

Фильм, по словам создателей, претендует на звание одной из главных народных комедий года.

"Ироничная интонация, дух спортивных соревнований и мотивы классических советских комедий вроде "Иронии судьбы" влюбляют с первых кадров. Искрометный юмор новинки оценят поклонники "Особенностей национальной охоты" и фильма "Горько!". Веселые приключения главных героев и теплая атмосфера банного отдыха согреют в промозглый ноябрь, позволят расслабиться и отвлечься от забот", - это цитаты из релиза, который выпустила компания-прокатчик.

По сюжету, жизнь прораба Ивана Плотникова - герой Михаила Тройника ("Вызов", "Чики", "Папаша в бегах") - давно летит под откос из-за его мягкого характера и привычки все терпеть. Старый друг и партнер, роль которого играет Федор Лавров ("По щучьему велению", "За Палыча!"), увольняет его из компании, а жена в исполнении Юли Александровой ("Звоните ДиКаприо", "Горько!", "Слово пацана") выгоняет Ивана из дома. Жизнь не складывается, а неудачи идут одна за другой.

Все меняется, когда он волей случая попадает в баню на чемпионат России по парению. Чуть не оказавшаяся роковой привычка терпеть может стать золотым билетом в новую жизнь...

Режиссер и автор сценария фильма - Данил Иванов, оператор - Илья Демин. Также снимались: Юрий Ицков, Иса Новиков и другие.