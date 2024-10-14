Почему фильм о группе «Руки вверх!» собрал более 225,7 миллиона рублей

Это уже очередной байопик о музыкальных звездах 90-х. Прежде были ленты о "Ласковом мае", "Короле и Шуте", "Комбинации" и "Иванушках - International". Да и сериал "Евгенич" - вдохновителем, продюсером и исполнителем главной роли стал сам Сергей Евгеньевич Жуков - получился фактически разминкой для этого нового художественного фильма про группу "Руки вверх!"…

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А был ли киллер?!

И теперь Жуков помогал с написанием сценария, бесстрашно отдав продюсерам свои юношеские дневники с мечтами на жизнь, суждениями о концертах и черновиками песен. А потом стал его продюсером, композитором и привлек к съемкам даже большую часть семьи: жену Регину Бурд (в 90-е певшей в девичьем трио "Сливки"), сына-подростка Энджела Жукова, снялся и сам. А заодно решив сделать в рамках "полного метра" историю своей группы "Руки вверх!" еще более увлекательной благодаря совмещению былей и легенд из 90-х с придуманной современной детективной историей (загадочный выстрел, киллер, следствие, ищущее причины покушения в прошлом музыканта).

И вот полуторачасовой фильм вышел в российский кинопрокат, за три дня собрав в кассах очень уважительную сумму в 225,7 миллионов рублей.

Что в нем больше: ностальгии по 90-м, поучительности для других музыкантов и фанатов, тщательно выстроенного сюжета, где нет проходных кадров и "каждое лыко в строку" или все-таки сентиментальности и самолюбования?! И хватит ли музыкальному фильму режиссера Аскара Узабаева "Руки вверх!" интригующей фабулы, завораживающих сценарных идей, юмора и обаяния, благодаря которым и сегодня на одном дыхании смотрится поучительная и романтичная комедия 1934 года "Веселые ребята" с Леонидом Утесовым в главной роли?

Мнения зрителей об этом разделились.

Можно спорить о том, что сюжетный ход не очень оригинален: происходящие в фильме истории, мысли, приключения и драмы в основном идут через воспоминания самого бессменного лидера группы "Руки вверх!". Но это компенсирует то, что момент для исповеди выбран очень правильный и трагический: Сергей Жуков начинает рассказ с больничной койки. Он и в реальной жизни внезапно оказался там с жутким диагнозом - с некрозом. И было не ясно: удастся ли продолжить карьеру, выживет ли...

Трудно ли не любить себя

Этих подробностей в фильме, впрочем, нет. Но интонации поданы точно: в такие моменты люди обычно не врут, а предельно откровенны, поскольку эти их слова могут оказаться последними.

Хотя если фильм строится на рассказе главного героя, то ощущение мемуарности и одномерности захода на сюжет обычно неизбежно. В музыкальном кино грань между документальностью и художественностью вообще очень тонка. А правила и различия для этого просты: сделаешь ты фильм сюжетным и интересным, то на него пойдут даже те, кто никогда не слышал и не интересовался твоими песнями. И это будет художественное кино.

А увлечешься приятными воспоминаниям и ностальгией по обретению собственного успеха - фильм станет только корпоративным фанзином, который кроме преданных меломанов мало кто заметит. Артистам вообще важно не переборщить с любовью к себе - люди же они обычно эгоцентричные, не чуждые самолюбованию. Не у всех поэтому получается…

Вот и Сергею Жукову было наверняка нелегко: задорных песен для дискотек и хит-парадов он написал вдоволь. А девочки 90-х- нулевых группу из симпатичных парней обожали без стеснений - лезли на сцену, раскачивали машину артистов (да и как им было поступать, если сами "Руки вверх!" звали в песнях: "Ну где же вы девчонки, короткие юбчонки?"), носились за ними по всей стране. И фронтмену это было вспоминать наверняка приятно. А кому было бы неприятно?! И поэтому сцены такие в фильме есть: и с красной машиной, и с восторженными эмоциями фанаток, хотя некоторые эпизоды наслаждения славой кажутся затянутыми.

Оттого еще немного и фильм мог бы превратиться в просто яркий сборник хитов, моды и нравов 90-х. Очередное восхваление популярной группы - и только линия со следователем, ищущим человека, покушавшегося на музыканта, кажется не основательно проработанной.

Опять виноваты Beatles

Но создателей фильма и, в первую очередь, самого Сергея Жукова выручили природное чувство юмора, позитивное отношение к жизни, самоирония и перфекционизм.

И еще наблюдательность, знание современных трендов, благодаря чему в фильме вдоволь хайпа и мемов. Например, в сцене, когда главный герой, будучи школьником (Жукова в юном возрасте играет его сын Энджел) пытается напеть на заднем сидении машины свою первую песню и слышит в ответ от водителя: "Ну, это, конечно, не "Битлз". Или разговоры уже в созданной группе "Руки вверх!" о песне "Алешка": "Фигня какая-то - Алешка, Кирюшка… Это разве то, к чему мы стремились?".

Вот благодаря этим житейским наблюдениям и бытовым историям - например, ухаживанию за девушкой, ради которой приходится драться с соперниками, фанзин с музыкальными хитам постепенно вырастает в художественное кино о двух парнях. Тех, которые приехали в другой город за лучшей жизнью, стараются не попасть под "крышу" к очередным бандитам, и мучаются, как денег заработать и не попасть в криминал? Сколько таких историй было в 90-е?!

А чтобы кино было уж совсем "настоящим" и кассовым, в него пригласили профессиональных актеров: Леонида Ярмольника и Федора Лаврова. И не стали экономить на декорациях, панорамных съемках и правде - в одном из эпизодов Влад Прохоров, сыгравший Жукова, стоит на берегу Волги, слушая хит группы 4 Non Blondes. И да, в этом тоже его перфекционизм, стремление к лучшему. Но потом он все равно идет в студию сочинять традиционную для себя песню в стиле евродэнс - бесхитростную, но зато с прилипчивой мелодией и нравящейся девчонкам. Что поделать, так и было. Молодцы, что не стали скрывать. Как там у Достоевского: "Мучаюсь, злюсь на себя, но грешу с удовольствием".

Хорошо ли, когда мечты сбываются

Но зрителям в любом случае интересно следить за тем, что будет дальше. Например, за тем, как благодаря провинциальной доверчивости группа вляпалась в кабальный контракт и лишилась прав на песни. Все знают, что это было, но как боролись с бедой сами "Руки вверх!", прежде было мало известно. Новая жизнь после переезда в Москву с ироничными откровениям и событиями - следить за всем этим интересно. И да, это вполне содержательный фильм. Но… только до финала, где появляются кадры с концерта "Руки вверх!" в "Лужниках" летом 2023 года. И кино снова становится, по сути, корпоративной историей популярной группы для ее фанатов. Хотя завершить его можно было и более непредсказуемо, с большей сценарной выдумкой, чуждой документальности, но зато - с замахом на будущий сиквел…

Но и Сергея Жукова можно понять. Все-таки выступление перед 75 тысячами зрителей - тот эпизод биографии, которым можно и нужно гордиться. И отказаться от соблазна сделать это и в фильме, наверняка, было трудно.