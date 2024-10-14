К 90-летию со дня рождения Михаила Козакова телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» и компания «Медиалогия» определили топ-5 крылатых фраз из комедии «Покровские ворота» — самой популярной режиссёрской работы мастера, который 14 октября мог бы отметить юбилей. Для формирования рейтинга первоначально был проведён опрос аудитории телеканала: респондентам предлагалось выбрать фразы из «Покровских ворот», которые они воспринимают как крылатые выражения и употребляют в повседневном общении. Затем по системе «Медиалогия» были выявлены наиболее часто используемые в соцмедиа цитаты с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

В результате сформировался топ-5 самых популярных фраз из знаменитой комедии:

«Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!» — 17,5 тыс. сообщений;

«Заметьте, не я это предложил!» — 7,4 тыс. сообщений;

«Высокие, высокие отношения!» — 7,3 тыс. сообщений;

«Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся» — 3,9 тыс. сообщений;

«Хоботов, это мелко» — 1,4 тыс. сообщений.

Лидером в соцмедиа стала фраза «Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!». Это выражение в значении «срочных и превентивных мер» использовали более 17 тыс. пользователей соцсетей. Примечательно, что она принадлежит эпизодическому персонажу — хирургу Вере Семёновне в исполнении Риммы Марковой, всего на несколько минут появляющейся на экране. При этом в ожидании съёмок актрисе пришлось отложить отпуск и пропустить очередной кинофестиваль. Она была страшно рассержена, когда узнала, что ей достался крошечный эпизод, но от участия в картине не отказалась.

Второе место заняла фраза куплетиста Аркадия Велюрова, пожелавшего снять с себя ответственность за решение «хлопнуть по рюмашке» с Костиком. Выражение «Заметьте, не я это предложил!» встретилось в социальных сетях 7,4 тыс. раз. Леонид Броневой, исполнивший роль, на тот момент был уже известным артистом, но «Покровские ворота» способствовали новому этапу его популярности.

Третье и четвёртое место, 7,3 тыс. и 3,9 тыс. упоминаний соответственно, завоевали ещё две яркие героини эпизодов. Реплика «Высокие, высокие отношения!» принадлежит интеллигентной подруге Маргариты Павловны — Нине Андреевне Орлович, которую сыграла Елизавета Никищихина. Фразу «Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся» произносит знакомая Костика, Анна Адамовна, заглянувшая к нему якобы только за книгами. Марина Дюжева, исполнительница этой роли, вспоминает, что Козаков, предлагая ей эпизод, предрёк:

«Тебя запомнят этой фразой».

Сентенция Маргариты Павловны «Хоботов, это мелко» заняла пятое место, этой цитатой в соцсетях воспользовались 1,4 тыс. раз. Роль деспотичной Хоботовой стала звёздным часом Инны Ульяновой, до этого фильма не игравшей главных ролей. При этом актриса признавалась, что в жизни её характер был далёк от экранного образа: сама она была робкой и даже трусливой, а напористости и властности училась у своей героини.

Кроме пятёрки лидеров, в число самых цитируемых вошли два изречения Саввы Игнатьича: «Живут не для радости, а для совести» и «Он ломает — я чиню...», а также фразы из диалога Алисы Витальевны и Костика у телевизора — «Наши играют французскую жизнь» и «Искусство в большом долгу». Оптимистичное высказывание Аркадия Велюрова «На улице идёт дождь, а у нас идёт концерт» тоже вошло в десятку любимых крылатых выражений.