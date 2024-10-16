Фестиваль КАРО.Арт открыли мультфильмом «Ежик в тумане»

Третий фестиваль КАРО.Арт, открылся в Москве показом мультфильмов "Ежик в тумане" и "Сказка сказок" Юрия Норштейна. Перед открытием был проведен индустриальный день - партнерская программа "Кино. Арт. Про". На ней представили новые фильмы, которые вскоре выйдут в прокат. Приглашенные посмотрели и две новинки - картины "Иллюзия контроля" (этот корейский фильм станет доступен для зрителей 1 января 2025 года и будет серьезным конкурентом в борьбе за российский прокат) и "Что скрывает Ирэн?" (фильм о польской девушке, которая во время Второй мировой спасла 11 евреев, основана на реальных событиях и также скоро появится в прокате).

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Фестиваль завершится 20 октября специальным проектом Дельфина, а после Москвы, с 22 по 27 октября, киносмотр пройдет в Санкт-Петербурге, Краснодаре и в Новосибирске.

"Российская программа фестиваля в этом году действительно разнородна, и главный лейтмотив в ней - молодость и смелость творческого высказывания. Нас ждет кино на стыке документального и художественного, поиски нового героя. Будет и свежая работа талисмана фестиваля и всего проекта - Романа Михайлова, и научно-фантастическая картина Антона Бильжо, и яркие роли Полины Цыгановой и Елены Лядовой, и смелые дебюты документалистов в игровом кино. С самого первого фестиваля мы взяли за правило показывать дебютные работы талантливых режиссеров из регионов - этому принципу мы не изменили и в этот раз, включив в программу картину самобытного режиссера из Великого Новгорода Константина Еронина", - рассказывает директор проекта КАРО.Арт Максим Горбов.

19 октября в Большом зале киноцентра "Октябрь" состоится премьера нового, седьмого по счету фильма Романа Михайлова "Жар-птица" с Марией Мацель и Марком Эйдельштейном.

Российский блок московской программы 16 октября открыла премьера полнометражного дебюта Полины Кондратьевой "Чистый лист" - главные роли исполнили Елена Лядова и Полина Цыганова.

19 октября покажут новый фильм Заки Абдрахмановой "Папа умер в субботу".

20 октября в Москве и 24 октября в Санкт-Петербурге Антон Бильжо представит премьеру режиссерской версии своего нового фильма "Невидимый мой".

В российский блок также вошел документальный фильм Сергея Кальварского, ученика Александра Сокурова, "Гнездо из бумаги". Показ и встреча с режиссером состоятся 19 октября.

В афише зарубежных премьер, помимо громко заявленных ранее "Аноры" Шона Бэйкера, "Гранд тура" Мигела Гомеша и "Времени жить" Джона Краули, драма "Великая" Эллен Керас (кинопрокатная компания World Pictures) об известном фотографе Ли Миллер, роль которой исполнила Кейт Уинслет. Показ - 18 октября.

19 октября в Москве пройдет российская премьера фантастического музыкального фильма Джошуа Оппенхаймера "Конец света" с Тильдой Суинтон в главной роли.

Также можно рекомендовать к просмотру премьеру - фильм "Фримонт". Хит кинофестиваля Sundance от иранского режиссера и сценариста Бабака Джалали покажут 19 октября в Москве.

Программа фестиваля крайне насыщена, билеты раскупаются мгновенно.

Добавим, что театральную часть дополнит премьера киноверсии спектакля "Старый сеньор и.." в постановке Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова. Рекомендуем внимательно изучить расписание фестиваля и с пользой провести и эти выходные, и остальные дни, когда он проводится. Подробности можно узнать на сайте.