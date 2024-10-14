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Расписание выхода сериала «Жвачка» про трагичную историю любви

Уже 16 октября состоится премьера драматического сериала «Жвачка». Шоу расскажет об отношениях начинающего блогера и девушки из детдома. Гале кажется, что она нашла любовь всей жизни, а для Ромы она всего лишь очередная лёгкая победа. Он готов на любую ложь, лишь бы избавиться от неё, а Галя – на любую жертву, лишь бы быть с ним. Но в один момент всё заходит слишком далеко.

Расписание выхода сериала «Жвачка» про трагичную историю любви
© Чемпионат.com

В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 4 декабря.

Расписание выхода сериала «Жвачка» от Premier

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 16 октября
  • 2-я серия 23 октября
  • 3-я серия 30 октября
  • 4-я серия 6 ноября
  • 5-я серия 13 ноября
  • 6-я серия 20 ноября
  • 7-я серия 27 ноября
  • 8-я серия 4 декабря

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