Расписание выхода сериала «Жвачка» про трагичную историю любви

Уже 16 октября состоится премьера драматического сериала «Жвачка». Шоу расскажет об отношениях начинающего блогера и девушки из детдома. Гале кажется, что она нашла любовь всей жизни, а для Ромы она всего лишь очередная лёгкая победа. Он готов на любую ложь, лишь бы избавиться от неё, а Галя – на любую жертву, лишь бы быть с ним. Но в один момент всё заходит слишком далеко.

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В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 4 декабря.

Расписание выхода сериала «Жвачка» от Premier

Эпизод Дата выхода