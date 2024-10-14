Расписание выхода сериала «Жвачка» про трагичную историю любви
Уже 16 октября состоится премьера драматического сериала «Жвачка». Шоу расскажет об отношениях начинающего блогера и девушки из детдома. Гале кажется, что она нашла любовь всей жизни, а для Ромы она всего лишь очередная лёгкая победа. Он готов на любую ложь, лишь бы избавиться от неё, а Галя – на любую жертву, лишь бы быть с ним. Но в один момент всё заходит слишком далеко.
В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 4 декабря.
Расписание выхода сериала «Жвачка» от Premier
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 16 октября
- 2-я серия 23 октября
- 3-я серия 30 октября
- 4-я серия 6 ноября
- 5-я серия 13 ноября
- 6-я серия 20 ноября
- 7-я серия 27 ноября
- 8-я серия 4 декабря