В Сети показали тизер-сцену из сериала "13 Клиническая. Начало"

Приквел нашумевшего проекта, сериал "13 Клиническая. Начало" расскажет историю возникновения больницы для лечения одержимых демонами. 13 октября состоялась премьера первых эпизодов в Москве, на закрытии фестиваля фильмов ужасов "НСТ Хоррор Фест", а вскоре сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Иви.

© скриншот из сериала «13 Клиническая. Начало»

События сериала "13 Клиническая. Начало" разворачиваются в 1976 году - именно тогда закрытый научно-исследовательский институт перепрофилируют в первую в мире клинику, где лечат пациентов, одержимых опасными "сущностями". Одна из таких "сущностей" похищает сына главной героини - врача-психоневролога Яны (Ирина Старшенбаум). Чтобы понять то, что не имеет рационального объяснения, героине придется возглавить 13-ю Клиническую больницу.

Автор сценария приквела, как и самого сериала "13 Клиническая", первый сезон которого с успехом прошел на Иви - Андрей Золотарев, режиссер-постановщик - Илья Ермолов.

Роли в сериале исполняют Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Павел Прилучный, Виктория Исакова, Татьяна Яхина, Павел Попов, Игорь Миркурбанов, Светлана Степанковская и другие.