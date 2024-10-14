В Санкт-Петербурге пройдет показ дебютного фильма Еронина "Вдохновение"

В Санкт-Петербурге покажут дебютный полнометражный фильм режиссера Константина Еронина «Вдохновение». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании SLON SALES HOUSE.

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Показ состоится в рамках фестиваля авторского кино КАРО.Арт. Он пройдет 23 октября в Санкт-Петербурге и 17 октября в Москве. Фильм уже был представлен на фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче».

Картина рассказывает об одиноком художнике, живущем на берегу высохшего озера. Время от времени к нему приходит почтальон, но вместо писем он приносит картины. Мужчина обменивает их властному человеку на алкоголь и еду. Художник пытается выяснить, кому принадлежат работы.

Главные роли сыграли Вячеслав Кормильцев, Виктор Михайлов и Михаил Евланов.

Еронин признался, что история его фильма является очень личной. Он вдохновился своим отцом – художником со стажем в 50 лет, который потерял руку в начале нулевых. Режиссер отметил, что тогда наблюдал за всеми стадиями творческих мук родителя.

Еронин наполнил картину множеством метафор.