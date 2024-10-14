Начались съемки спортивной драмы «Золотой дубль»

В Армении начались съёмки фильма «Золотой дубль» в жанре спортивной драмы — лента посвящена одному из этапов тренерской карьеры легендарного футболиста Никиты Симоняна.

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Байопик расскажет о сезоне 1973 года, когда ереванский «Арарат» добился высшего достижения в советской истории, выиграв «золотой дубль» — армянская команда победила в чемпионате СССР и в Кубке страны.

Роль Симоняна в филе исполнит Егор Бероев («Турецкий гамбит», «Перевал Дятлова», «Папа»). В съёмках также приняли участие Ксения Алферова, Софья Донианц, Сергей Шакуров, Сергей Газаров, Анаит Киракосян и Андраник Хачатрян.

Информации о дате выхода «Золотого дубля» в кино пока нет.