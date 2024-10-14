Фильм «Шоу Трумана» 1998 года, в котором главный герой Труман Бербанк обнаруживает, что вся его жизнь была телешоу, оказал значительное влияние на массовую культуру. Концепция фильма настолько резонировала со зрителями, что породила термин «синдром Трумана».

Этот синдром описывает психологическое состояние, при котором человек верит, что его жизнь является постановкой, а окружающие люди – актеры. Хотя это не официальный медицинский диагноз, термин используется для описания определенного типа параноидального мышления.

Интересная деталь в фильме «Форрест Гамп», которая осталась незамеченной

Популярность фильма и его идей привела к тому, что «синдром Трумана» стал обсуждаться в контексте современных проблем приватности, реальности социальных медиа и влияния технологий на нашу жизнь.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @kushdarya.