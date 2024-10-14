Почему фильм «Кончится лето» победил на фестивале «Маяк»

Когда в Геленджике на Втором фестивале актуального российского кино впервые показали картину "Кончится лето" режиссеров Владимира Мункуева и Максима Арбугаева, то сразу в нескольких Telegram-каналах появились посты, которые начинались со слов "Это Гран-При!". Это было, конечно же, несправедливо по отношению к еще двум конкурсным картинам, которые не успели показать до этого времени. Более того, члены жюри могли это прочитать и начать голосовать "от противного", но нет, такого не произошло.

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В итоге перед нами как раз тот самый случай, когда на кинофестивале появляется явный фаворит с момента показа, и главный приз действительно был предсказуемым. Попробуем разобраться, почему.

Картина "Кончится лето" не дает расслабиться зрителю ни на секунду. Возможно, в самом начале он понаблюдает спокойно за тем, как по водной глади несется катер, Кеша - герой Юры Борисова - рукой поддевает воду. Затем светлое чувство умиления может вызвать встреча Кеши с отцом и младшим братом Тимой. Старший заберется младшему "на закорки", и тот потащит его на своей спине догонять "мотик" - мотоцикл. Зритель насмотренный и внимательный заметит, что куртка на Кеше тревожного красного цвета. И сравнит способ переноски одного родственника другим на спине с корейскими дорамами - там часто так принято показывать, иносказательно сообщая, что один человек - ноша для другого. Порой непосильная.

Зритель еще не подозревает, какое испытание его ждет, мочит нос в напитках и жует попкорн. В это время с экрана почти спокойно рассказывают о том, что младший брат Тимка окончил школу, у него появилась девушка, и он поступает в новосибирский вуз. А старший - Кеша - вернулся из мест не столь отдаленных. И отец уже поразмыслил о том, как устроить его, отсидевшего "паренька со справкой", на работу в золотодобывающую артель. С начальником артели Степанычем они когда-то вместе начинали.

Отец - праведник. Воспитывает сыновей один, как умеет, но старается сделать это как можно лучше. Матери в семье нет. Нравы в северных краях суровые и жесткие. А если еще учесть, что рядом такой соблазн, как золото, то понятно, что приходится не жить, а выживать. Режиссеры, между тем, продолжают щедро отсыпать знаки и намеки.

Вот Кеша подкатывает к девушке Свете, да так неприлично, что все девчонки жалеют о том, что пришли на встречу с однокурсниками. А Кеша улыбается во весь рот - ну как такого можно ненавидеть. Тем более, что некоторым девчонкам нравится, когда глаза у парня дерзкие и бесстыжие. Но только придется ли это по душе начальнику на работе? Сослуживцам? Тем более, что главный - Степаныч - человек осторожный: отцу Кеши так и говорит: "Времена сейчас сложные. Много что поменяется", словно предостерегая - за сыновьями следить нужно получше.

Должность мойщика золота в артели - самые низы. Но Кеша крепкий и работы не боится. Похоже, чувство страха вообще ему не знакомо - про таких говорят "безбашенный". Таких не остановит даже решетка. А решетки режиссеры тоже показывают тщательно - ими закрыты желоба, по которым течет золотая порода. Кругом камеры, а надзиратель похлеще тюремного - ни крупицы нельзя вынести с производства. Кеша и не пытается. Да, он хочет начать новую жизнь. Но, похоже, прежняя его ничему не научила. Хотя бы тому, что с начальством следует разговаривать осторожно.

Живут при этом братья и отец очень бедно. На столе картошка с капустой. Считают каждую копейку, делятся последним. Младшему брату удается поступить, но на платное - нужны деньги. Отец берет кредит в банке - эту сцену без слез невозможно смотреть. И уже раскачиваются эмоциональные качели, все сильнее и сильнее. Потому что у Кеши на работе начнутся неприятности, и отец в сердцах про него скажет, мол, даже если ему на блюдечке все подать, все равно ничего у того в жизни не выйдет.

Но Кеша - крепкий молодой мужичок, хотя уже и озлобившийся. Мечты-то у него, как и у его друзей по жизни, все равно есть. Край - богатый. Якутия снята так, как умеет Максим Арбугаев. Не зря его номинировали на "Оскар" с документальным фильмом "Выход", а другая его неигровая картина "Генезис 2.0" была награждена на американском престижном кинофестивале Sundance.

© Российская Газета

"Кончится лето" для Арбугаева - игровой полнометражный дебют, он же в этом фильме еще и оператор. И вот на такой красивой земле молодые работяги чувствуют себя обделенными - богатства проходят мимо них. Почему бы не попробовать взять свое? И вот уже Кеша с другом заваривают кашу, в которую оказываются втянуты и отец, и младший брат Тима. И главное - зритель.

Напряжение идет по нарастающей. Минуты с десятой картины забыты и попкорн, и напитки. Владимир Мункуев после показа говорил на пресс-конференции, мол, мы сюда приехали, видим одно авторское кино и чувствуем себя, словно привезли сюда "Форсаж N8". Что правда, то правда: виражи еще похлеще, чем в "Форсаже". Тем более, что фильм в какой-то момент превращается в роад-муви: братья начинают убегать от ими же совершенных дел. А роад-муви на якутской земле - такого нигде не найдешь. Тут не только экзотика, но еще и необычные способы высказывания. Любой сюжет станет оригинальным, но если еще и сама по себе история сильная...

Конечно же, талант Мункуева, умноженный на талант Арбугаева, - получается колоссальная сумма, даже жаль, что дар не измеряется в конкретных единицах. Но умение Владимира Мункуева (он же - автор сценария) делать многосмысловое авторское кино на разных уровнях, когда, казалось бы, за простой историей скрываются бездны обобщений, плюс взгляд и рука Арбугаева, когда даже несколько нейросетей вместе взятых не смогут сгенерировать такую картинку, как он, - дают невероятный эффект.

По регламенту фестиваля "Маяк", если фильм получил Гран-При, то уже нельзя отмечать ни режиссуру отдельно, ни актерские работы, ни что-либо еще - оценено все целиком. Но актерский ансамбль картины - это как горные вершины. Александр Мосин, который играет Степаныча, - балабановский актер. Ни слова в фильме не произнесено им впустую. Уверена, что Дмитрий Поднозов, исполняющий роль отца, еще получит свою награду за лучшую мужскую роль. Удостоился же Венсан Линдон такого приза на Венецианском кинофестивале в этом году, а сыграл он отца двоих сыновей в картине "Тихий сын". По сюжету, матери в семье также нет, отец все тянет самостоятельно, и один из сыновей вдруг подался в фашистскую организацию, мигом отбросив все умное, доброе, вечное, что в него вкладывалось, да еще и тащит за собой младшего брата.

Фильмы "Тихий сын»" и "Кончится лето" перекликаются в смысловом плане очень сильно, но мы - в России, и русский менталитет гораздо жестче, и сцены в картине "Кончится лето" тревожат гораздо больше, чем во французском кино.

Что до главных героев Юры Борисова и Макара Хлебникова, то, кажется, они действительно побратались во время этих съемок. Потому что играют временами глазами, даже не произнося никаких слов. И от этого становится не по себе. В картине "Анора" Шона Бейкера - той самой, которая победила на Каннском кинофестивале в этом году, и ей же открылся в Геленджике "Маяк", есть драматическая сцена, когда главная героиня провоцирует персонажа Юры Борисова, говоря о том, что у него "глаза насильника". При этом у Юры там честный и открытый взгляд.

© Российская Газета

А вот в фильме "Кончится лето" у Кеши, которого играет Борисов, - действительно взгляд убийцы. И самим своим согласием на эту роль Борисов стремительно рушит репутацию доброго и порядочного парня, которому может довериться беззащитная женщина. Такие персонажи у него в фильмах "Купе номер 6", "Кентавр", "Анора", и он словно переходит на противоположную сторону. Как будто бы стремится подчеркнуть, мол, нам актерам, до конца доверять можно лишь в том случае, что где-то глубоко в подсознании вы отдаете себе отчет: это всего лишь игра - как часть профессии. Макар Хлебников ошеломляюще одним взглядом играет осознание - его Тимка понимает, что старший брат совсем не такой, каким он себе его представлял, совсем не тот, которого он так любит...

И именно этим взглядом Макар транслирует один из уровней фильма, дает трактовку, в которой не признаются режиссеры конкретно этой картины, но автору этих строк ее предоставил, "подарил" другой режиссер - заметная величина в нашем кино. Фильм "Кончится лето" говорит и о том, что один человек может готовиться к хорошей праведной жизни, строить планы, осуществлять мечты. Но вдруг в его жизни появляется нечто (это может быть близкий человек или команда, в которой он заинтересован, или крупная организация - он на нее возлагает надежды), что в один момент разрушает все благие намерения и, казалось бы, сложившееся счастье. И отвечать придется и за себя, и за другого.

В этом смысле фильм "Кончится лето" - наследник звягинцевского "Левиафана", пусть и снят на других российских северах. И то, что украдено у человека с добрыми намерениями, и есть не просто золото, а тот самый драгоценный металл, которому просто нет цены. В фильме "Кончится лето" старший брат крадет у младшего будущее. Вот почему люди, которые посмотрят это кино, еще долго его не забудут. Это подтвердило и решение членов жюри кинофестиваля "Маяк" - не назвать лучшим такой фильм они не могли. И правильно сделали! Ведь работа жюри запоминается благодаря их решению. И в данном случае за него тоже можно поставить высшую оценку.

Тем временем

Фильм "Кончится лето" выйдет в российский прокат 27 февраля 2025 года.