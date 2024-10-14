«Сказочный патруль» раскрыл главную интригу сезона

Вы любите горизонтальные сюжеты также, как их любим мы? На наш взгляд очень увлекательно, когда в сериале, помимо истории в каждом эпизоде, есть глобальный сквозной сюжет. В мультсериале «Сказочный патруль» как раз такой подход — в текущем четвёртом сезоне волшебницы потихоньку расследуют пропажу мощного артефакта под названием Лунный камень. И в новом эпизоде под названием «Волчий янтарь» случилась первая кульминация сюжета.

© кадр из мультсериала «Сказочный патруль»

Что там?

То, что зрителям было известно с начала сезона — Лунный камень угодил в руки Марены, коварной волшебницы и интриганки. Но до этого момента участницы Патруля о роли Марены и её сестры Несмеяны в этом деле не подозревали, они всё шли по уликам, отставая на пару шагов. Тем временем девочки получили нагоняй от Василисы — затмение Лиловой Луны на подходе, а артефакт ещё не найден. Чтобы ускорить процесс, они отправились в библиотеку при замке родителей Алёнки.

Там выяснилась новая информация: помочь найти Лунный камень способен Волчий янтарь. Марена и Несмеяна подслушали примерно всё, что им нужно было и позаботились о том, чтобы камень не был найден…

А потом взяли и показали свои лица, ха! Теперь Алёнка, Варя, Снежка, Маша и Алиса точно знают, у кого в руках заветный камешек. Размах приключений всё нарастает — что же будет дальше? Добавляйте наш сайт в закладки, чтобы не пропустить дальнейшие похождения Сказочного патруля.