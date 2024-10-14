Вышел трейлер второго сезона «Укрытия»

Стриминговый сервис Apple TV+ представил дебютный трейлер второго сезона научно-фантастического сериала «Укрытие». Премьера состоится 15 ноября.

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Продолжение истории о выживших в бункере разделится на две основных линии — одна будет посвящена Джулс в исполнении Ребекки Фергюсон («Дюна», «Миссия невыполнима»), а вторая продолжит раскрывать интриги внутри укрытия.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.

Первый сезон «Укрытия» вышел в мае 2023 года и собрал положительные оценки зрителей. События шоу разворачиваются в будущем в 144-этажном бункере глубоко под землёй — жители уверены, что поверхность планеты заражена и больше непригодна для жизни.