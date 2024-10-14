Спин-офф «Джона Уика» был почти полностью переснят из-за плохого качества

Режиссер «Другого мира» и «Крепкого орешка 4.0» Лен Уайзман оказался фактически отстранен от работы над боевиком «Балерина», действие которого происходит во вселенной Джона Уика, а события разворачиваются во время «Джона Уика 3». По данным TheWrap, продюсеры остались недовольны увиденным черновым монтажом и отправили фильм на дополнительные съемки, заменив в итоге больше половины первоначального материала.

© кадр из фильма «Джон Уик»

Издание ссылается на собственные источники, три из которых подтвердили большой масштаб пересъемок, которыми руководил Чад Стахелски, снявший все четыре оригинальных фильма с Киану Ривзом. Работа по исправлению ошибок велась от двух до трех месяцев, в течение которых Уайзман даже не присутствовал на съемочной площадке.

Столь объемное незапланированное вмешательство повлияло на расписание самого Стахелски, а также (неожиданно) Генри Кавилла. Они собирались начать съемки ремейка «Горца», где Кавилл играет главную роль. Но из-за задержек производство фильма было перенесено на пять месяцев. Это время будет потрачено на шлифовку сценария, а Кавилл должен успеть сняться в фильме «Вольтрон».

«Балерина», как и «Джон Уик», — это детище студии Lionsgate, переживающей не лучшие времена. Хотя пересъемки не всегда являются признаком того, что финальный вариант окажется плохим, не лишним будет вспомнить, что недавно студия выпустила «Бордерлендс», который также был сильно переработан на постпродакшне режиссером «Дэдпула» Тимом Миллером. Это не спасло картину от ужасного провала.

Премьера «Балерины» состоится 6 июня 2025 года. Главную роль играет Ана де Армас.