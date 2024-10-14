Павел Прилучный знакомится с суперженщиной в трейлере «УничтоЖанны»

Первый трейлер фильма «УничтоЖанна» представила 14 октября 2024 года кинокомпания «Карропрокат». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в комедии режиссера и сценариста Максима Кудымова исполнили Юлия Егерева, Павел Прилучный, Игорь Ознобихин, Роман Попов, София Каштанова, Наталья Бочкарева, Марго Шведова и др.

© кадр из фильма «УничтоЖанна»

Фильм рассказывает о домохозяйке с суперспособностями (Егерева), которая становится суперагентом спецслужбы. Её первым заданием оказывается поимка самого опасного и таинственного злодея Дорада Сибасова (Прилучный), у которого на Жанну есть свои планы!

В российский прокат «УничтоЖанна» выйдет 21 ноября.