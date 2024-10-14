Расписание выхода второго сезона сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон

Уже 15 ноября состоится премьера второго сезона сериала «Укрытие». Шоу продолжит историю постапокалиптичного мира, где люди живут на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией.

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Во втором сезоне вновь будет 10 эпизодов, они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Финал состоится 17 января, после чего стартует другой флагманский сериал стриминга — второй сезон «Разделения».

Расписание выхода второго сезона сериала «Укрытие»

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