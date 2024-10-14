Режиссер Войтинский заявил о нехватке кинопремий для продюсеров

Нужно будет определить, как именно измерять достижения продюсера при вручении кинопремии, отметил в эфире НСН Александр Войтинский.

© nsn.fm

Учреждение Гильдией продюсеров России новой премии за достижения в области кинематографии хорошая новость, поскольку продюсеров обычно не упоминают и не награждают, заявил режиссер фильма «По щучьему велению», продюсер Александр Войтинский в разговоре с НСН.

Ранее Гильдия продюсеров России учредила новую премию за достижения в области кинематографии, первая церемония вручения запланирована в 2025 году. Президент Гильдии Ренат Давлетьяров подчеркнул важность поощрения достижений в киноиндустрии, а также предложил уделить внимание социально значимым темам в кино, определив их в качестве приоритетных направлений для господдержки.

«Наверное, это хорошо, приятно было бы получить премию и продюсерам тоже. Действительно, их как-то не упоминают обычно. Проблема в том, что это растяжимое понятие, кто такие продюсеры. Но если разберутся в этом, то хорошо. Я знаю продюсеров, которые много и азартно работают всю жизнь. Наверное, это будет правильно. Кто будет определять и на основании чего – вот вопрос… И какой результат является у продюсера показательным, то есть в чем сила продюсера, как можно измерить… Я кроме как зрителями не могу ничего предложить», – сказал Войтинский.

Кроме того, режиссер затронул проблему статистики просмотров фильмов и сериалов на онлайн-платформах. По его словам, это крайне «спрятанная область».

«Успех кино – это самая главная награда для любого продюсера. Если бы с этим была бы какая-то ясность, то, мне кажется, это было бы полезно для всех. Полезнее, чем премия даже, потому что в кинотеатрах есть сборы, они фиксируются. Ты понимаешь, насколько оказалось востребованным твое произведение. При этом очень много идет на платформах, гораздо больше, я бы даже сказал, чем в кино. И вот об этом мы очень плохо знаем, потому что трудно следить за показами, просмотрами. Это очень спрятанная, непонятная область. Никто ничего не понимает, нигде не публикуются данные. Если существует цифровая система, которая объединяет все кинотеатры, и любой человек может посмотреть, то с платформами это непонятно. И это, мне кажется, большая проблема», – добавил собеседник НСН.

Ранее режиссер Никита Михалков в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур анонсировал создание евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которая представляет собой аналог «Оскара». По его словам, первое вручение наград состоится в октябре 2025 года. Призом за лучший фильм является миллион долларов. Принять участие в кинопремии может любая страна, разделяющая традиционные ценности и думающая о будущем искусства, передает «Радиоточка НСН».