Мартин Скорсезе спродюсирует документальный фильм о The Beatles

Американский режиссер Мартин Скорсезе, который ранее работал над такими проектами, как «Таксист» и «Ирландец», выступит продюсером документального проекта о легендарной британской группе The Beatles, сообщает Independent.

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Фильм расскажет о первом визите группы в США. В него войдут документальные кадры с выступления «ливерпульской четверки» на шоу Эда Салливана, которое посмотрели более 73 миллионов телезрителей.

Режиссером проекта выступил Дэвид Тедески. Сопродюсерами документального проекта также стали бывшие участники группы Пол Маккартни и Ринго Старр. Картину намерены представить на стриминговом сервисе Disney+ в конце ноября.

Ранее 46-летний сын Пола Маккартни Джеймс выпустил новый трек под названием Primrose Hill, созданный при участии сына другого участника группы The Beatles Шона Оно Леннона. В свою очередь историк творчества «Ливерпульской четверки», лидер группы «Оптимальный вариант» Олег Чилап рассказал «Радиоточке НСН», что великовозрастные дети Маккартни и Леннона выпустили песню ради прикола и денег, а не для создания второй версии группы The Beatles.