«Мужское слово» с Павлом Прилучным покажет Kion

Премьера фильма «Мужское слово» с Павлом Прилучным состоится 26 октября 2024 года в онлайн-кинотеатре Kion. Режиссером фильма выступил Сарик Андреасян. Роли в картине исполнили Павел Прилучный, Марк Андреасян, Ирина Пегова, Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Екатерина Стулова, Игорь Черневич и другие.

© скриншот из фильма «Мужское слово»

После несчастного случая десятилетний Илья впадает в кому. Его отец Андрей дежурит у постели сына в больнице, но лечащий врач сообщает, что мальчика придется отключать от аппарата подержания жизнедеятельности — таков закон. Андрей предлагает деньги, пытается убедить врача, что нужно подождать, но все бесполезно, ему не оставляют выбора, и он решается на отчаянный шаг. Андрей обещал сыну спасти его, и он свое мужское слово сдержит.

- Для меня этот фильм, в первую очередь, об огромной любви отца к своему ребенку, - говорит Павел Прилучный. - Есть общепринятое мнение, что мужчины мало вовлечены в воспитание детей. Но сейчас я вижу другую тенденцию: многие папы порой даже больше участвуют в развитии и вообще жизни ребенка, чем матери. И это не может не радовать. В нашей картине мы хотели показать, что, несмотря ни на что, нужно ждать, верить и надеяться, идти до конца, чего бы это ни стоило. Справедливость обязательно восторжествует.