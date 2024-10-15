Сериал «Звездные войны: Опорная команда», дата выхода и сюжет

Зимой 2024 года стартует новый сериал по вселенной «Звездных войн» — «Звездные войны: Опорная команда». Новым проектом занимаются создатели марвеловского «Человека-паука» и сериала «Мандалорец», который покорил фанатов далекой-далекой Галактики. В центре сюжета — не умудренные опытом джедаи, а маленькие дети. «Лента.ру» раскрывает дату выхода и сюжет «Опорной команды», а также рассказывает, кого в сериале играет Джуд Лоу.

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Главное о сериале

Оригинальное название: Star Wars: Skeleton Crew

Жанр: научная фантастика, приключенческий боевик

Шоураннеры: Джон Уоттс и Кристофер Д. Форд

Дата выхода: зима 2024 года

Где смотреть: стриминговый сервис Disney+

Сколько серий: 8

В главных ролях: Джуд Лоу, Райан Кира Армстронг, Рави Кэбот-Кониерс и другие

Дата выхода

Изначально премьера сериала «Звездные войны: Опорная команда» была запланирована на конец 2023 года. По слухам, релиз должен был состояться в ноябре-декабре 2023-го, однако этого так и не произошло. Вместо этого выход «Опорной команды» решили перенести на год вперед — причиной послужили голливудские забастовки сценаристов и актеров.

Точная дата премьеры стала известна 31 июля 2024 года — одновременно с этим в сети появились первые кадры из шоу.

Премьера сериала «Звездные войны: Опорная команда» состоится 3 декабря 2024 года

В этот день на стриминговом сервисе Disney+ выйдут два первых эпизода шоу. Онлайн-кинотеатр официально недоступен для российских пользователей.

Первый сезон «Опорной команды» будет состоять из восьми эпизодов, новые серии будут появляться на Disney+ каждую неделю. Финал шоу зрители увидят 14 января 2025 года. Хронометраж эпизодов пока не уточняется.

Сюжет

Действие сериала «Опорная команда» разворачивается в эпоху Новой Республики, то есть после событий «Возвращения джедая». Об этом же периоде рассказывает, например, хитовый «Мандалорец».

В центре сюжета — четверо друзей-школьников, живущих на небольшой планете. Они находят заброшенный джедайский храм, после чего попадают на борт древнего космолета «Ониксовый пепел».

Космический корабль закидывает детей куда-то на задворки странной и опасной Галактики

Чтобы вернуться на родную планету, четверке друзей придется проявить недетскую смелость и находчивость. Помогать юным героям будет загадочный Джод На Навуд (Джуд Лоу) — он способен чувствовать Силу, но не похож на доброго джедая.

Интересно, что вдохновением для «Опорной команды» стали проекты студии Amblin Entertainment, созданные в восьмидесятых: фильмы «Балбесы», «Инопланетянин», «Молодой Шерлок Холмс», а также кинотрилогия «Назад в будущее».

Создатели шоу подчеркивают: несмотря на то что в центре сюжета находятся дети, «Опорная команда» понравится зрителям всех возрастов.

У «Опорной команды» приключенческая тональность. Мы хотели, чтобы это шоу было очень веселым. Но, конечно же, у приключений есть и обратная сторона — это опасность. А когда в опасности дети, уровень напряжения максимально высок Кристофер Форд шоураннер сериала «Звездные войны: Опорная команда»

Создатели

Шоураннеры сериала — режиссер Джон Уоттс, снявший трилогию о Человеке-пауке с Томом Холландом, и Кристофер Форд, который работал над «Человеком-пауком: Возвращение домой» в качестве сценариста.

Оба шоураннера также выступили в качестве исполнительных продюсеров шоу. Компанию им составили Джон Фавро («Железный человек», «Мандалорец»), Дэйв Филони («Мандалорец») и другие видные деятели индустрии.

Уоттс лично срежиссировал несколько эпизодов шоу. Остальные эпизоды Дэвид Лоури («Легенда о Зеленом Рыцаре»), Брайс Даллас Ховард («Мандалорец»), Ли Айзек Чун («Мандалорец»), Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт (авторы оскароносного «Все, везде и сразу»), а также Джейк Шрейер — режиссер новых «Громовержцев» от студии Marvel.

Операторский пост заняли Шон Портер («Зеленая книга») и Дэвид Клайн («Мандалорец», «Книга Бобы Фетта»).

Производство

Первые новости о проекте появились в начале 2022 года. У нового сериала по вселенной «Звездных войн» не было ни названия, ни концепции, зато Джон Уоттс уже вел разговоры о должности режиссера. В мае 2022-го к Уоттсу присоединился Кристофер Форд, а проект начал обрастать деталями.

Рабочим названием проекта было «Грамматическое Родео» (Grammar Rodeo). Это отсылка к серии «Симпсонов»: по сюжету Барт Симпсон и его школьные друзья крадут автомобиль и отправляются в опасное путешествие

В итоге сериал Джона Уоттса и Кристофера Форда официально анонсировали на фестивале Star Wars Celebration — тогда же шоу получило название «Опорная команда».

Съемки шоу Лос-Анджелесе. Завершился съемочный процесс в январе 2023-го. По слухам, «Опорная команда» столкнулась с производственными проблемами, а руководству Lucasfilm сериал и вовсе не понравился — возможно, именно из-за этого выход шоу перенесли с конца 2023 на конец 2024 года.

Первые кадры из сериала появились в сети 31 июля 2024 года. 9 августа зрителям показали трейлер «Опорной команды» — премьера состоялась на диснеевской презентации D23. На следующий день видеоролик опубликовали на YouTube-канале StarWars.

Актерский состав

О том, что главную роль в новом сериале по «Звездным войнам» исполнит Джуд Лоу («Молодой папа»), заговорили еще в мае 2022 года. Сам Лоу признался, что космическая сага занимает отдельное место в его сердце. «Сколько я себя помню, «Звездные войны» всегда были частью моей жизни. Возможно, я стал актером, потому что когда-то давно бегал по двору и притворялся Люком, или Ханом, или Чубаккой, или Вейдером — это правда то, чем я занимался в детстве», — рассказал актер.

Информации о персонаже Джуда Лоу по имени Джод На Навуд в сети не так много. Известно, что его герой чувствителен к Силе — в трейлере он использует свои способности, чтобы поднять в воздух связку ключей. При этом не очень понятно, является ли На Навуд джедаем, — актер отказался подтверждать или опровергать эту версию.

Это некто, кого дети встречают на пути домой. Он похож на мир, который их окружает: противоречивый, иногда воспитывающий, а иногда — угрожающий Джуд Лоу исполнитель роли Джода На Навуда в сериале «Звездные войны: Опорная команда»

Какие актеры сыграют в сериале «Звездные войны: Опорная команда»

Джуд Лоу («Шерлок Холмс») — Джод На Навуд, загадочный мужчина, чувствительный к Силе;

Райан Кира Армстронг («Энн») — Ферн, одна из юных героинь шоу;

Роберт Тимоти Смит («Хорошие девчонки») — Нил, маленький мальчик из расы слоноподобных Ортолан;

Рави Кэбот-Кониерс («Расскажи мне сказку») — Вим, один из юных героев шоу;

Крияна Краттер («Сад исцеления») — КБ, одна из юных героинь шоу;

Ник Фрост («Зомби по имени Шон») — озвучка андроида SM-33.

В касте картины также заявлены Керри Кондон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Тунде Адебимпе («Перри Мейсон»), Дэйл Соулс («Удивительная миссис Мейзел») и другие.

Скорее всего, в новом шоу появятся персонажи, уже знакомые фанатам «Звездных войн». Например, в сериале точно Марти Матулиса — этот герой дебютировал в третьем сезоне «Мандалорца».