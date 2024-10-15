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Сериал «Звездные войны: Опорная команда», 2024 год: дата выхода и сюжет новой части космической саги

Зимой 2024 года стартует новый сериал по вселенной «Звездных войн» — «Звездные войны: Опорная команда». Новым проектом занимаются создатели марвеловского «Человека-паука» и сериала «Мандалорец», который покорил фанатов далекой-далекой Галактики. В центре сюжета — не умудренные опытом джедаи, а маленькие дети. «Лента.ру» раскрывает дату выхода и сюжет «Опорной команды», а также рассказывает, кого в сериале играет Джуд Лоу.

Сериал «Звездные войны: Опорная команда», дата выхода и сюжет
© Lenta.ru

Главное о сериале

  • Оригинальное название: Star Wars: Skeleton Crew
  • Жанр: научная фантастика, приключенческий боевик
  • Шоураннеры: Джон Уоттс и Кристофер Д. Форд
  • Дата выхода: зима 2024 года
  • Где смотреть: стриминговый сервис Disney+
  • Сколько серий: 8
  • В главных ролях: Джуд Лоу, Райан Кира Армстронг, Рави Кэбот-Кониерс и другие

Дата выхода

Изначально премьера сериала «Звездные войны: Опорная команда» была запланирована на конец 2023 года. По слухам, релиз должен был состояться в ноябре-декабре 2023-го, однако этого так и не произошло. Вместо этого выход «Опорной команды» решили перенести на год вперед — причиной послужили голливудские забастовки сценаристов и актеров.

Точная дата премьеры стала известна 31 июля 2024 года — одновременно с этим в сети появились первые кадры из шоу.

Премьера сериала «Звездные войны: Опорная команда» состоится 3 декабря 2024 года

В этот день на стриминговом сервисе Disney+ выйдут два первых эпизода шоу. Онлайн-кинотеатр официально недоступен для российских пользователей.

Первый сезон «Опорной команды» будет состоять из восьми эпизодов, новые серии будут появляться на Disney+ каждую неделю. Финал шоу зрители увидят 14 января 2025 года. Хронометраж эпизодов пока не уточняется.

Сюжет

Действие сериала «Опорная команда» разворачивается в эпоху Новой Республики, то есть после событий «Возвращения джедая». Об этом же периоде рассказывает, например, хитовый «Мандалорец».

В центре сюжета — четверо друзей-школьников, живущих на небольшой планете. Они находят заброшенный джедайский храм, после чего попадают на борт древнего космолета «Ониксовый пепел».

Космический корабль закидывает детей куда-то на задворки странной и опасной Галактики

Чтобы вернуться на родную планету, четверке друзей придется проявить недетскую смелость и находчивость. Помогать юным героям будет загадочный Джод На Навуд (Джуд Лоу) — он способен чувствовать Силу, но не похож на доброго джедая.

Интересно, что вдохновением для «Опорной команды» стали проекты студии Amblin Entertainment, созданные в восьмидесятых: фильмы «Балбесы», «Инопланетянин», «Молодой Шерлок Холмс», а также кинотрилогия «Назад в будущее».

Создатели шоу подчеркивают: несмотря на то что в центре сюжета находятся дети, «Опорная команда» понравится зрителям всех возрастов.

У «Опорной команды» приключенческая тональность. Мы хотели, чтобы это шоу было очень веселым. Но, конечно же, у приключений есть и обратная сторона — это опасность. А когда в опасности дети, уровень напряжения максимально высок Кристофер Форд шоураннер сериала «Звездные войны: Опорная команда»

Создатели

Шоураннеры сериала — режиссер Джон Уоттс, снявший трилогию о Человеке-пауке с Томом Холландом, и Кристофер Форд, который работал над «Человеком-пауком: Возвращение домой» в качестве сценариста.

Оба шоураннера также выступили в качестве исполнительных продюсеров шоу. Компанию им составили Джон Фавро («Железный человек», «Мандалорец»), Дэйв Филони («Мандалорец») и другие видные деятели индустрии.

Уоттс лично срежиссировал несколько эпизодов шоу. Остальные эпизоды Дэвид Лоури («Легенда о Зеленом Рыцаре»), Брайс Даллас Ховард («Мандалорец»), Ли Айзек Чун («Мандалорец»), Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт (авторы оскароносного «Все, везде и сразу»), а также Джейк Шрейер — режиссер новых «Громовержцев» от студии Marvel.

Операторский пост заняли Шон Портер («Зеленая книга») и Дэвид Клайн («Мандалорец», «Книга Бобы Фетта»).

Производство

Первые новости о проекте появились в начале 2022 года. У нового сериала по вселенной «Звездных войн» не было ни названия, ни концепции, зато Джон Уоттс уже вел разговоры о должности режиссера. В мае 2022-го к Уоттсу присоединился Кристофер Форд, а проект начал обрастать деталями.

Рабочим названием проекта было «Грамматическое Родео» (Grammar Rodeo). Это отсылка к серии «Симпсонов»: по сюжету Барт Симпсон и его школьные друзья крадут автомобиль и отправляются в опасное путешествие

В итоге сериал Джона Уоттса и Кристофера Форда официально анонсировали на фестивале Star Wars Celebration — тогда же шоу получило название «Опорная команда».

Съемки шоу Лос-Анджелесе. Завершился съемочный процесс в январе 2023-го. По слухам, «Опорная команда» столкнулась с производственными проблемами, а руководству Lucasfilm сериал и вовсе не понравился — возможно, именно из-за этого выход шоу перенесли с конца 2023 на конец 2024 года.

Первые кадры из сериала появились в сети 31 июля 2024 года. 9 августа зрителям показали трейлер «Опорной команды» — премьера состоялась на диснеевской презентации D23. На следующий день видеоролик опубликовали на YouTube-канале StarWars.

Актерский состав

О том, что главную роль в новом сериале по «Звездным войнам» исполнит Джуд Лоу («Молодой папа»), заговорили еще в мае 2022 года. Сам Лоу признался, что космическая сага занимает отдельное место в его сердце. «Сколько я себя помню, «Звездные войны» всегда были частью моей жизни. Возможно, я стал актером, потому что когда-то давно бегал по двору и притворялся Люком, или Ханом, или Чубаккой, или Вейдером — это правда то, чем я занимался в детстве», — рассказал актер.

Информации о персонаже Джуда Лоу по имени Джод На Навуд в сети не так много. Известно, что его герой чувствителен к Силе — в трейлере он использует свои способности, чтобы поднять в воздух связку ключей. При этом не очень понятно, является ли На Навуд джедаем, — актер отказался подтверждать или опровергать эту версию.

Это некто, кого дети встречают на пути домой. Он похож на мир, который их окружает: противоречивый, иногда воспитывающий, а иногда — угрожающий Джуд Лоу исполнитель роли Джода На Навуда в сериале «Звездные войны: Опорная команда»

Какие актеры сыграют в сериале «Звездные войны: Опорная команда»

  • Джуд Лоу («Шерлок Холмс») — Джод На Навуд, загадочный мужчина, чувствительный к Силе;
  • Райан Кира Армстронг («Энн») — Ферн, одна из юных героинь шоу;
  • Роберт Тимоти Смит («Хорошие девчонки») — Нил, маленький мальчик из расы слоноподобных Ортолан;
  • Рави Кэбот-Кониерс («Расскажи мне сказку») — Вим, один из юных героев шоу;
  • Крияна Краттер («Сад исцеления») — КБ, одна из юных героинь шоу;
  • Ник Фрост («Зомби по имени Шон») — озвучка андроида SM-33.

В касте картины также заявлены Керри Кондон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Тунде Адебимпе («Перри Мейсон»), Дэйл Соулс («Удивительная миссис Мейзел») и другие.

Скорее всего, в новом шоу появятся персонажи, уже знакомые фанатам «Звездных войн». Например, в сериале точно Марти Матулиса — этот герой дебютировал в третьем сезоне «Мандалорца».

Фильмы и сериалы
Расскажи мне сказку
Инопланетянин
Назад в будущее
Железный человек
Зомби по имени Шон
Зелёная книга
Симпсоны
Шерлок Холмс
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Молодой Папа
Дэниел Шайнерт
Джейк Шрейер
Дэн Кван
Кристофер Форд
Шон Портер
Дэвид Лоури
Джон Уоттс
Шерлок Холмс
Роберт Смит
Джон Фавро
Джуд Лоу
Российские актеры