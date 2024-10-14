Студия показала новые кадры шпионского сериала «Черные голуби» с Кирой Найтли

Портал The Wrap опубликовал превью шпионского триллера «Чёрные голуби» с новыми кадрами из проекта — первый сезон из шести эпизодов дебютирует на Netflix уже 5 декабря.

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Сюжет сериала рассказывает о жене известного политика, которая передаёт все его секреты шпионской организации. История получает стремительное развитие, когда в силу обстоятельств работа под прикрытием оказывается под угрозой.

Главную роль в «Чёрных голубях» исполнила Кира Найтли («Пираты Карибского моря», «Анна Каренина). В сериале также снялись Сара Ланкашир, Бен Уишоу и Эндрю Кодзи.

Кадры из сериала «Чёрные голуби»

© Netflix/Ludovic Robert

© Netflix/Ludovic Robert

© Netflix/Ludovic Robert

© Netflix/Ludovic Robert

Ранее стало известно, что сериал продлили на второй сезон ещё до выхода первого.