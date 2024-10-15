Бог симбиотов не станет главным злодеем фильма «Веном: Последний танец»

В недавнем интервью режиссёр фильма «Веном: Последний танец» Келли Марсел заявила, что, вопреки ожиданиям, бог симбиотов Налл не выступит ключевым антагонистом ленты.

© Чемпионат.com

По словам Келли, злодей слишком масштабный, чтобы добавить его лишь в триквел «Венома», а потом забыть. Налл впервые появится в картине про Венома, но это будет далеко не последнее появление Налла.

Мы понимаем, насколько важен Налл для фанатов, поэтому точно так же, как мы создавали историю Венома, мы сделаем и для Налла. Король в чёрном слишком масштабен для одного лишь фильма.

Налл – один из самых древних и могущественных персонажей в комиксах Marvel. Он существовал задолго до появления Вселенной. Налл создал расу симбиотов и считается её правителем. По слухам других инсайдеров, Налл сыграет важную роль в киновселенной Sony по Marvel или даже в ключевой киновселенной.

Премьера ленты «Веном: Последний танец» состоится 25 октября 2024 года. Том Харди в этом фильме сыграет Эдди Брока в последний раз.