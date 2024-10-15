Фильм ужасов «Чужой: Ромул» вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Чужой: Ромул». Картина, которую снял Феде Альварес, уже доступна для просмотра в онлайне всем желающим.

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Кинотеатральный прокат ленты стартовал 16 августа — через два месяца картина появилась в сети. За время проката фильм собрал $ 350 млн.

«Чужой: Ромул» рассказывает историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправляется в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.