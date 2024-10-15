СТС покажет новый сезон «Молодежки» 5 ноября

Сериал "Молодежка. Новая смена", который станет продолжением драмеди, выйдет на СТС 5 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.

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"5 ноября в 20:00 спустя пять лет на СТС возвращается драмеди "Молодежка" производства Art Pictures Vision", - сообщили в пресс-службе.

Работа над сценарием продолжения сериала шла больше года. За новые серии взялись авторы "Молодежки" Леонид Купридо, Александр Булынко и Сергей Олехник, а режиссерское кресло снова занял Андрей Головков.

"О возвращении "Молодежки" поклонники сериала просили давно - почти сразу после завершения шестого сезона. Зрителям не терпелось узнать, как сложилась судьба их любимых персонажей. Мы несколько раз брались за написание продолжения, но не возникала "химия". Стало ясно, что про старых героев сказано уже достаточно. Так появились история о студентах, которые учатся в Политехе. У каждого из них насыщенная личная жизнь, разные проблемы и разные увлечения, а хоккей - это то, что их объединяет. Мы не забыли и про тех, кто с нетерпением ждал новостей о "Медведях". В новом сезоне расскажем историю одного из самых любимых персонажей - Андрея Кисляка", - рассказал в беседе с ТАСС генеральный продюсер сериала Дмитрий Табарчук

По сюжету Вадим Казанцев (Владимир Зайцев) "воскрешает" команду студенческой хоккейной лиги "Акулы Политеха". Став проректором вуза, он решает превратить "Акул" в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит бывшего игрока "Медведей" Андрея Кисляка (Влад Канопка). Чтобы вывести "Акул" на следующий уровень, Кисляку нужно не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому. И помогут ему в этом друзья из "Медведей" (Иван Мулин, Игорь Огурцов, Иван Жвакин, Матвей Зубалевич, Михаил Гаврилов-Третьяков).

Премьера сериала состоялась в 2013 году, всего за семь лет зрители посмотрели 260 серий и 6 сезонов. Проект взял ТЭФИ, две премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения и в разное время получал звание самого популярного сериала по версии "Яндекса" и "Одноклассников".