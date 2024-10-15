«Ежика в тумане» и «Сказку сказок» Юрия Норштейна покажут а кинотеатрах

С 17 октября впервые в широком прокате покажут шедевры анимации Юрия Норштейна "Ежик в тумане" и "Сказка сказок".

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Мультфильм "Ежик в тумане" - культовый мультфильм не только в России, но и во всем мире. В его основе - одноименная сказочная повесть Сергея Козлова. Фильм рассказывает о Ёжике, который по дороге в гости к другу, заблудившись в тумане, попадает в загадочный мир. В мультфильме нем нет четкого сюжета, а каждая сцена в нем - метафора.

Всего "Ежик в тумане" собрал около 40 международных наград.

В "Сказке сказок" главный герой - серенький Волчок. Вопреки устоявшемуся образу из детской колыбельной он оказывается не страшным зверем, а добрым помощником, проводником в мир воспоминаний и грез. В этой работе режиссер выводит автобиографическую составляющую на первый план. Дом, где обитает Волчок, образы персонажей, даже детали быта - все воссоздано по детским воспоминаниям Юрия Борисовича.