Умер актер из «Приключений Дениса Кораблева» Максим Круковский

11 октября на 55-м году жизни скончался Максим Круковский, бывший советский актер-ребенок, музыкант и радиоведущий.

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Максим Круковский родился в 1970 году и в девять лет сыграл Костика в культовой детской двухсерийной ленте "Удивительные приключения Дениса Кораблева" - экранизации рассказов Виктора Драгунского.

Премьера ленты, снятой на студии "Беларусьфильм", состоялась на ТВ в 1980-м. Сценарий написал Денис Драгунский, сын автора оригинала, музыку - Владимир Шаинский.

Это единственная роль Круковского в кино.

Об уходе артиста сообщает портал "Кино-театр.ру". Детали выясняются.