В Удмуртии состоялась премьера документального фильма о Емельяне Пугачеве

Фильм рассказывает о крестьянской войне, охватившей и территорию современной Удмуртии.

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Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут посмотреть документальный фильм «Емельян Пугачёв. Пламя Прикамья» (12+). Научно-популярная работа теперь доступна в VK. Об этом сообщила руководитель и продюсер проекта Анастасия Юрпалова.

Фильм повествует о крестьянской войне под предводительством «народного царя» Емельяна Пугачёва, выдававшего себя за Петра III. В 1773-1774 года его войска прошлись по территории современной Удмуртии.