В Саратове на фестивале детского кино представят более 260 фильмов

Более 260 фильмов вошли в шорт-лист XI Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино "Киновертикаль", церемония открытия которого прошла на площадке кинотеатра "Победа" в Саратове, передает корреспондент ТАСС.

В 2024году фестиваль посвящен проведению в РФ Года семьи и проходит под девизом: "Киноистория моей семьи как отражение истории всей страны". Фестиваль продлится до 18 октября.

"Уже в 11-й раз "Киновертикаль" принимает гостей, можно сказать, со всей планеты. В этом году много других стран прислали нам на конкурс свои работы", - сказала исполнительный директор фестиваля Ирина Бережная, пожелав удачи участникам.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства культуры региона, в шорт-лист фестиваля вошла 261 лента. В этом году на кинофестиваль прислали около 700 фильмов от 1,5 тыс. авторов из 36 регионов РФ и 70 зарубежных стран. В числе участников - авторы из России, Австралии, Австрии, Бразилии, Канады, Китая, Индии, Франции, Южной Кореи, Чехии, Шри-Ланки. Большинство представленных фильмов - анимационные.

Ранее Бережная рассказывала, что среди участников - девочка из Донецкой Народной Республики. В Саратове она представит фильм "Хвостики", сюжет которого повествуют о собаке в зоне боевых действий.

Первый заместитель министра культуры региона Елена Познякова назвала фестиваль брендом и фишкой Саратовской области.

"Все больше к нам приезжает участников, все ярче становятся работы. Молодежь, подростки могут показать себя в творчестве и кинотворчестве. Очень интересные социальные проблемы поднимаются, несмотря на то, что фестиваль детский и для юношества", - сказала замминистра, добавив, что благодаря фестивалю дети могут донести до взрослых волнующие вопросы, а также заявить о себе.

О фестивале

"Киновертикаль" проводится с 2014 года. Фестиваль включает игровые, неигровые, анимационные фильмы, снятые детьми, подростками и молодежью от 5 до 22 лет. В дни фестиваля юные авторы участвуют в мастер-классах, творческих встречах с известными кинематографистами России, получают от них профессиональные советы, знакомятся с авторами- единомышленниками из других стран и регионов России.