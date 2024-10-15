Маруся Климова и Александра Власова станут «Карьеристками»

Премьера комедийного сериала «Карьеристки» состоится на телеканале «Пятница!» 18 октября 2024 года. Три девушки — Лара (Маруся Климова), Жанна (Александра Власова) и Маша (Екатерина Симаходская) работают в офисах Москва-Сити. Случайно увидев выступление коуча-инфоцыгана по ТВ, девушки решают объединиться и принять участие в марафоне карьерного роста. Главная цель — за месяц добиться повышения по службе. Но если оно не случится, по правилам марафона девушки должны будут уволиться с работы. Режиссером проекта стал Илья Куликов, автор сериалов «Мылодрама» и «Полицейский с Рублевки».

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«Карьеристки» — это эмоциональное путешествие в мир большого города. Путешествие, к которому захочется возвращаться и повторять его снова и снова. Наш сериал не об офисных работниках, как может показаться на первый взгляд, он о женской дружбе и «романе» героинь с большим городом, - говорит режиссер.

Илья Куликов рассказал, что объединяет его «Мылодраму» и «Карьеристок».

«Мылодрама» — это гимн дружбе. О том, как куча «фриков», которым не место в реальной жизни, находят себе семью из таких же, как они. И в «Карьеристках» то же самое: три девчонки, каждая со своей уникальной судьбой и по-своему одинока в этом городе. Одинока в том смысле, что ей чего-то не хватает. И героини находят друг друга. Это сильно «роднит» этот сериал с моими остальными проектами. Отличает «Карьеристок» другая манера повествования и более эмоциональный сюжет — здесь акцент больше на чувствах. При этом мы не забываем про наш фирменный жесткий юмор.

По словам исполнительниц главных ролей, «Карьеристки» помогут всем одиноким женщина обрести экранных подруг и поддержку в трудные моменты жизни.

Для меня этот сериал не про карьеру, он про дружбу и взаимопомощь, выручку и, порой, плечо, в которое можно уткнуться и пореветь, - говорит Маруся Климова. - Я верю, что история тронет многих девушек, которые, как и я, просто мечтают о счастье и дружбе, ходят на работу, а вечером падают от усталости в надежде отвлечься на сериал под ужин. Надеюсь, этот сериал станет поддержкой в трудный день.

«Карьеристки» будут выходить по пятницам на «Пятнице!» в 19.00. Всего в эфир выйдет 17 эпизодов.