В храме Христа Спасителя показали фильм об адмирале Ушакове

Документальный фильм "Адмирал Ушаков. Восхождение" впервые показали в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС.

Лента рассказывает о личности русского флотоводца, его принципах и профессиональных успехах. Хронологические рамки картины охватывают период с детских лет Ушакова до его отставки.

Режиссером картины выступил Сергей Лачин, получивший известность после фильмов о Петре I и Александре Суворове. Автором идеи и генеральным продюсером стал Виктор Лещенко. Продюсером ленты стал Дмитрий Шлопак.

Федор Федорович Ушаков (1745 - 1817) - русский адмирал, получивший на Востоке прозвище непобедимый "Ушак-паша" за то, что подобно Суворову не потерпел в своей военной карьере ни одного поражения, а по его собственным словам, даже не потерял в боях ни одного корабля. Гений Ушакова признавали даже англичане, ревнивые к своему авторитету на морях. Командовал Черноморским флотом (1790-1798) и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798-1800). В 2001 году причислен Русской православной церковью к лику святых как праведный воин.

Ушаков приобрел деревню Алексеевка в 1805 году, здесь он поселился после ухода в отставку, посещал расположенный неподалеку Санаксарский монастырь, настоятелем которого некогда был дядя Ушакова Феодор Санаксарский. У северной стены Санаксарского храма адмирал был погребен в 1817 году.