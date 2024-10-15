Энн Хэтэуэй вернется к роли Мии в фильме «Дневники принцессы 3»

Disney объявила о разработке третьей части популярной комедийной франшизы "Как стать принцессой". Эта новость вызвала большой интерес у поклонников серии, которые с нетерпением ждали продолжения истории о Мии Термополис.

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Режиссер и сценарист

Студия уже определилась с выбором режиссера для нового фильма. Им стала Адель Лим, для которой это будет второй полнометражный проект в качестве режиссера. Ранее Лим дебютировала с комедией "Безумная поездочка", вышедшей в 2023 году. До этого она работала над сценариями для различных проектов, включая анимационный фильм "Райя и последний дракон" и сериал "Династия".

Сценарий для "Как стать принцессой 3" пишет Адрита Мукерджи, известная по работе над такими сериалами, как "Джек Ричер" и "Супергерл". Продюсером выступит Дебра Мартин Чейз, которая также работала над оригинальным фильмом.

Возвращение Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй подтвердила свое возвращение к роли Мии Термополис, а в 2022 году актриса заявила о своем интересе к продолжению франшизы и надежде на воссоединение с Джули Эндрюс, сыгравшей королеву Клариссу Ренальди в первых двух фильмах.

История франшизы

Первый фильм "Как стать принцессой" вышел в 2001 году под руководством режиссера Гэрри Маршалла. Картина рассказывала историю 15-летней Мии из Сан-Франциско, которая неожиданно узнает о своем королевском происхождении и становится наследницей престола вымышленной европейской страны Дженовии. Фильм имел огромный успех, собрав в мировом прокате 165 миллионов долларов при бюджете всего в 26 миллионов.

Успех первой части привел к созданию сиквела "Дневники принцессы 2: Как стать королевой", который вышел в 2004 году. Вторая часть также была снята Гэрри Маршаллом и собрала в прокате 134 миллиона долларов при бюджете в 40 миллионов.

Ожидания от третьей части

Поклонники франшизы с нетерпением ждут новостей о сюжете третьей части. Учитывая, что со времени выхода второго фильма прошло уже почти 20 лет, можно предположить, что история Мии Термополис получит интересное развитие. Возможно, зрители увидят, как главная героиня справляется с ролью королевы Дженовии и какие новые вызовы ей предстоит преодолеть.

Влияние франшизы

"Как стать принцессой" стала культовой франшизой для целого поколения. Фильмы не только развлекали зрителей, но и затрагивали важные темы взросления, ответственности и поиска себя. Они показали, что каждый может найти в себе силы преодолеть трудности и стать лучшей версией себя, независимо от обстоятельств.

Анонс третьей части "Как стать принцессой" вызвал волну энтузиазма среди фанатов. С новым режиссером и возможным возвращением любимых актеров, фильм обещает стать ярким событием в мире кино. Остается надеяться, что новая глава в истории Мии Термополис будет такой же очаровательной и вдохновляющей, как и предыдущие части.