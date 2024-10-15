Режиссер Андрей Кравчук стал председателем жюри фестиваля «ПитерКиТ»

XXIV Международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ", который откроется в Петербурге уже 17 октября, объявил имена первых лиц. Президентом фестиваля уже в третий раз станет народный артист России Михаил Боярский.

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Председатель жюри первого этапа - режиссер Андрей Кравчук ("Адмиралъ", "Викинг", "Союз спасения", "Петр I. Последний царь и первый император", "Императрицы"). Генеральный продюсер - председатель Художественного совета Института кино и телевидения, продюсер Наталия Горина.

На XXIV ПитерКиТ поступило 460 заявок из 60 киношкол России и 20 стран мира (Армения, Бельгия, Великобритания, Израиль, Индия, Испания, Казахстан, Китай, Узбекистан, Словения и другие), лучшие из них пройдут в основной конкурс, сообщает пресс-служба фестиваля.

В этом году форум в третий раз принимает в конкурс полнометражные дебютные игровые фильмы, созданные выпускниками профессиональных киношкол в период с 2022 по 2024 год. Зрители увидят четыре лучших дебюта.

Фестиваль "ПитерКиТ" организует Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения при поддержке Министерства культуры РФ и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Расписание фестиваля уже есть на сайте мероприятия. Мероприятия будут транслироваться онлайн на сайте фестиваля и в социальной сети VK.

Из истории

Фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ" был основан в 2001 году.

В 2014 году приобрел статус международного и открыл прием заявок от киношкол со всего мира. У студентов появилась уникальная возможность познакомиться с работами своих коллег из других стран.

С 2021 года проводится в два этапа - конкурс фильмов студентов СПбГИКиТ и конкурс фильмов российских и зарубежных киношкол.

Тем временем

На сайте фестиваля опубликовано обращение Михаила Боярского к участникам: