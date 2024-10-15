Режиссер Андрей Кравчук стал председателем жюри фестиваля "ПитерКиТ"
XXIV Международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ", который откроется в Петербурге уже 17 октября, объявил имена первых лиц. Президентом фестиваля уже в третий раз станет народный артист России Михаил Боярский.
Председатель жюри первого этапа - режиссер Андрей Кравчук ("Адмиралъ", "Викинг", "Союз спасения", "Петр I. Последний царь и первый император", "Императрицы"). Генеральный продюсер - председатель Художественного совета Института кино и телевидения, продюсер Наталия Горина.
На XXIV ПитерКиТ поступило 460 заявок из 60 киношкол России и 20 стран мира (Армения, Бельгия, Великобритания, Израиль, Индия, Испания, Казахстан, Китай, Узбекистан, Словения и другие), лучшие из них пройдут в основной конкурс, сообщает пресс-служба фестиваля.
В этом году форум в третий раз принимает в конкурс полнометражные дебютные игровые фильмы, созданные выпускниками профессиональных киношкол в период с 2022 по 2024 год. Зрители увидят четыре лучших дебюта.
Фестиваль "ПитерКиТ" организует Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения при поддержке Министерства культуры РФ и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Расписание фестиваля уже есть на сайте мероприятия. Мероприятия будут транслироваться онлайн на сайте фестиваля и в социальной сети VK.
Из истории
- Фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ" был основан в 2001 году.
- В 2014 году приобрел статус международного и открыл прием заявок от киношкол со всего мира. У студентов появилась уникальная возможность познакомиться с работами своих коллег из других стран.
- С 2021 года проводится в два этапа - конкурс фильмов студентов СПбГИКиТ и конкурс фильмов российских и зарубежных киношкол.
Тем временем
На сайте фестиваля опубликовано обращение Михаила Боярского к участникам:
"Уже третий год я с гордостью несу звание президента фестиваля "ПитерКиТ" и потому ощущаю себя его частью.Как же радостно быть с вами, чувствовать пульс жизни, биение молодых сердец! Несмотря на вашу юность, вы уже создатели, вы причастны к великому искусству кинематографа, без которого все мы просто не можем дышать, да и, пожалуй, вообще существовать.Конечно, победят сильнейшие, те, кого уважаемое жюри сочтет таковыми. Но в начале пути к вершинам мастерства даже только участие - это уже маленькая победа! Умейте оборачивать в свою пользу и поражения: набивайте шишки, переживайте огорчения, но при этом учитесь на своих ошибках и двигайтесь вперед.Уверен, вы творчески проведете эти пять ярких дней "ПитерКиТа", наполненных событиями, эмоциями, креативом! Молодое студенческое кино - это наше будущее, и у вас есть счастливая возможность заглянуть в него уже сейчас".