В Великом Новгороде состоится фестиваль китайского кино

В Великом Новгороде пройдет фестиваль современного китайского кино. Как пишет издание «Бриф 24», показы будут проходить в мультимедийном центре «Россия».

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На фестивале покажут десять современных китайских картин. В частности, будет представлена новинка 2024 года – спортивная комедийная драма «Пегас 2», входящая в топ-10 самых кассовых фильмов мира.

В сентябре «Роскино» организовало подобный фестиваль в Китае, где российские фильмы были показаны в нескольких городах.

Ранее «Ямал 1» писал, что кинофильмы из 29 стран мира привезли в Тюмень.

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