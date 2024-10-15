Шпионский сериал «Медленные лошади» продлили на шестой сезон

Компания Apple официально подтвердила, что сериал «Медленные лошади» про секретного агента разведки, которого ссылают в скромный отдел MI5, получит шестой сезон.

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Судя по всему, продюсеры остались очень довольны результатом четвёртого сезона, который вышел в сентябре этого года. Пятый сезон, основанный на романе «Лондонские Правила», запланирован на 2025 год, шестой — пока без даты выхода.

«Медленные лошади» дебютировал в апреле 2022 года и быстро стал одним из самых успешных проектов на Apple TV+. Главные роли исполняют Гари Олдман, Джек Лоуден, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс и другие.