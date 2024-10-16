Зрителям понадобилась помощь врачей после просмотра скандальной оперы в Германии

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В Германии скандальная опера настолько шокировала зрителей, что пришлось вызвать для них скорую помощь. Об этом пишет Sky News.

По данным издания, 5 и 6 октября в городе Штутгарте проходили премьерные постановки Sancta Флорентины Хольцингер. Во время просмотра несколько человек ощутили тошноту, трое попросили о помощи медиков.

Произведение рассказывает зрителям о монахине, которая подавляет свои желания. В общей сложности 18 человек пожаловались на плохое самочувствие во время оперы. В постановке можно было увидеть откровенные сцены, увечья и настоящую кровь, пишет SkyNews.

Иногда людей пугают не только оперы, но и кинематограф. Критики издания Variety создали рейтинг самых страшных фильмов ужасов за всю историю кинематографа. По мнению экспертов, самой пугающей лентой является культовая картина «Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера. Вторую строчку списка занял не менее популярный фильм «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, снятый на основе романа Уильяма Питера Блэтти «Экзорцист». Замыкает тройку лидеров классический хоррор Альфреда Хичкока «Психо».