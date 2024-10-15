Вышел новый тизер фильма ужасов «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга

Создатели предстоящего хоррор-фильма «Обезьяна» по одноимённому рассказу Стивена Кинга опубликовали новый ролик с кадрами из ленты.

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Фильм рассказывает о братьях-близнецах, нашедших на чердаке старую игрушку обезьяны. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого.

Видео доступно на YouTube-канале JoBlo Horror. Права на видео принадлежат Neon.

Главную роль исполнил Тео Джеймс (трилогия «Дивергент», «Белый лотос»), в фильме также появятся Татьяна Маслани («Дневники мертвецов») и Элайджа Вуд («Властелин колец»).

Премьера «Обезьяны» в мировом прокате состоится 21 февраля 2025 года.