Вышел локализованный трейлер фильма «Мой сосед – монстр»

Локализованный трейлер фильма «Мой сосед – монстр» (Your Monster) обнародовала 15 октября 2024 года кинокомпания «Экспонента». Главные роли в дебютной комедии режиссера и сценаристки Кэролайн Линди исполнили Мелисса Баррера, Томми Дьюи, Мэган Фэйхи, Эдмунд Донован и другие.

© кадр из фильма

- Жизнь актрисы по имени Лора (Баррера) летит под откос – ее бросает парень, она теряет работу мечты и погружается в депрессию, - сообщается в синопсисе. – И в этот момент, она еще и обнаруживает, что в ее собственной квартире, в шкафу, обосновался весьма дерзкий, но обаятельный монстр. Незваный сосед не намерен освобождать территорию и предлагает сделку: он исчезнет из квартиры, если через две недели Лора найдет в себе силы жить дальше и вновь чувствовать себя счастливой. Но не так-то просто забыть парня и почувствовать вкус жизни, если твой сосед – монстр, а вместе с бывшим вы участвуете в одной театральной постановке.

В российский прокат фильм, отсылающий к таким сюжетам, как «Красавица и чудовище» и «Призрак оперы», выйдет 12 декабря.