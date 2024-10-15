Сериал «Темная материя», 2-й сезон: дата выхода и сюжет новых серий

Летом 2024 года завершился первый сезон фантастического сериала «Темная материя», который рассказывает о жизни попавшего в альтернативную вселенную физика Джейсона Дессена. Шоу настолько понравилось зрителям, что менее чем через два месяца после финальной серии его решили продлить на второй сезон. «Лента.ру» рассказывает, что известно о продолжении «Темной материи» на данный момент, когда выйдет второй сезон сериала и кто из актеров вернется к своим ролям.

Главное о сериале

Оригинальное название: Dark Matter Страна: США Жанр: драма, фантастика, триллер Производство: Apple TV+ Режиссеры: Якоб Вербрюгген, Роксанн Доусон, Логан Джордж Сценарий: Меган Макдоннел, Блейк Крауч Актеры: Джоэл Эдгертон, Дженнифер Коннелли, Джимми Симпсон и другие Количество сезонов: 2 Количество эпизодов: 9 (в первом сезоне) Дата выхода второго сезона: 2025 год Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7 Рейтинг IMDb: 7.7

Сериал «Темная материя» основан на одноименной книге американского писателя Блейка Крауча. Он также работал над первым сезоном сериала в качестве шоураннера

Дата выхода 2-го сезона

О том, что второй сезон сериала «Темная материя» планируется к выходу, стало известно в середине августа 2024 года — менее чем через два месяца после того, как закончился первый сезон: девятая серия вышла 26 июня.

Продолжение анонсировал у себя в соцсетях стриминговый сервис Apple TV+, который отвечает за производство проекта.

Точной даты выхода серий второго сезона пока нет. Работа над первым сезоном заняла порядка двух лет, поэтому ожидается, что продолжение выйдет осенью 2025 года или весной 2026-го

Неизвестно и количество серий. Возможно, их будет девять — именно столько эпизодов было в первой главе.

Сюжет

Первый сезон

Физик Джейсон Дессен, его жена Даниэла и их сын-подросток Чарли Чикаго. Джейсон преподает в колледже и в целом любит свою жизнь, хотя иногда с тоской вспоминает о том, как в прошлом отказался от своих научных амбиций ради семьи.

В то же время его лучший друг скоро станет лауреатом престижной премии за свои открытия. Джейсон отправляется в бар, чтобы отпраздновать это событие, и по дороге домой на него нападает мужчина в маске. Незнакомец меняется с ним одеждой, а затем заталкивает беднягу в металлический куб.

Вскоре становится ясно, что «незнакомцем» был двойник главного героя из параллельной вселенной: там он променял семью на карьеру и за эти годы смог создать машину для путешествия между мирами (тот самый куб).

Похищенный Джейсон оказывается в мире, где он — ученый с мировым именем, не женат и встречается с коллегой-психологом. А напавший на него двойник отправляется к его жене и сыну, выдавая себя за своего пропавшего двойника.

Чтобы вернуться домой, Джейсон отправляется в путешествие по параллельным мирам. Спустя несколько месяцев ему все же удается попасть в свою вселенную — только чтобы узнать, что там уже есть другие Джейсоны — альтернативные версии его, которые также стремились вернуться к Чарли и Даниэле.

Спойлеры: чем закончился первый сезон? В финальной серии герой вместе с семьей переходит в совершенно другую вселенную — мир, который выбрал сын Джейсона. Куда именно они переместились, непонятно, — возможно, это более продвинутая версия Чикаго. Радость воссоединения с родными омрачает тот факт, что, каждый раз запуская свою машину, Джейсон создавал новые версии себя. Его двойники все еще стремятся найти свое место и встретиться с семьей, создавая множественные конфликты. Так, один из двойников главного героя оказывается связан и заперт, другой — пытается использовать машину, чтобы выследить «оригинал» и его жену. После многих столкновений, одна из копий решает искупить свои ошибки и помогает настоящему Джейсону избежать преследования двойников.

Второй сезон

«В процессе разработки сценария и съемок первого сезона мы обнаружили, что есть еще много историй, которые можно рассказать. Мы только поверхностно коснулись этих персонажей, которые борются за выживание и ищут дорогу домой через умопомрачительные количество реальностей», — отметил Блейк Крауч после того, как стало известно о продлении «Темной материи» на второй сезон.

При этом пока неизвестно, о чем именно будет продолжение. Автор не писал сиквел своей книги, поэтому сюжет новых серий сложно предугадать. Однако известно, что на экраны вновь вернутся главные герои первого сезона: создатели уже подтвердили участие Джоэла Эдгертона и Дженнифер Коннелли, которые сыграли Джейсона и Даниэлу Дессен.

Ожидается, что новые серии расскажут о судьбе семьи во вселенной, в которую они решили перебраться, а также о последствиях жизни в чужом альтернативном мире.

Производство

Главным сценаристом продолжения останется писатель Блейк Крауч, возобновит работу над сериалом и исполнительный продюсер Мэтт Толмак. Режиссерское кресло вновь займут Роксанн Доусон и Якоб Вербрюгген.

Также ожидается, что к своим ролям вернутся многие актеры, которые снимались в первом сезоне.

Актеры и роли

Джоэл Эдгертон («Великий Гэтсби», «Король Англии») — Джейсон Дессен; Дженнифер Коннелли («Игры разума», «Реквием по мечте») — Даниэль Дессен; Алиси Брага («Я — легенда», «Потрошители») — Аманда Лукас, психолог, девушка главного героя в альтернативной вселенной; Джимми Симпсон («Зодиак», «Звездные войны: Бракованная партия») — Райан Холдер, друг Джейсона; Дайо Окенийи («Восхождение», «Голодные игры») — Лейтон Вэнс, генеральный директор лаборатории; Оакс Фигли («Подпольная империя», «В поле зрения») — Чарли Дессен, сын Джейсона; Аманда Бругел («Комната», «Рассказ служанки») — Блэр Каплан, исследовательница; Уильям Смайли («Темный Рыцарь», «Бесстыжие») — Мэтт; Бассам Абдельфаттах («Медики Чикаго») — Энтони; Джимми Стикс («Чикаго в огне», «Полиция Чикаго») — Гюнтер, ночной сторож; Роландо Бойс («Менталист» «Милые обманщицы») — доктор Джозеф Харт.

Интересные факты

Первый сезон «Темной материи» собрал 83 процента положительных отзывов на сайте Rotten Tomatoes. По слухам, сначала экранизацию планировали сделать в виде полнометражного фильма. Однако из-за выхода блокбастеров вроде «Человек-паук: Паутина вселенных» создатели решили не конкурировать с ними, предсказывая неизбежное поражение, и выпустили сериал. Именно мини-сериалом из девяти эпизодов все и должно было закончиться, однако на фоне большой популярности первого сезона создатели решили сделать продолжение. Их идею поддержал и сам Блейк Крауч, на основе книги которого был снят сериал. Большое внимание в «Темной материи» уделяют не самим путешествиям по измерениям, а демонстрации того, что каждый сделанный человеком выбор определяет его будущее. «Темная материя» — не первый роман Блейка Крауча, легший в основу многосерийного проекта. В 2012-2014 годах он опубликовал трилогию «Сосны», которую в 2015-м адаптировал режиссер М. Найт Шьямалан («Сплит», «Стекло»). Создатели «Сосен» выпустили два сезона по 10 серий: и хотя первый сезон постапокалиптического триллера зрителям и критикам понравился, второй получил гораздо более низкие оценки.