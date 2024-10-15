Почему в кинокартине про Федора Черенкова нет антагониста

Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» Николай Акелькин ответил на вопрос, почему в кинокартине про Фёдора Черенкова нет антагониста.

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«Злого КГБ в фильме не присутствует, потому что в истории Черенкова не было злого КГБ в тот момент. Зачем его выдумывать? У нас вообще была одна большая проблема сценарная: в драматургии есть протагонист, наш герой, и обязательно должен быть антагонист. Выдумывать антагониста мы посчитали нецелесообразным, потому что Черенков был бесконфликтный. У него не было серьёзных проблем с Бесковым, со Старостиным или с Лобановским. В определённые моменты, да, могло быть напряжение, но это не длилось протяжённо. Такого прямо антагониста на протяжении всей карьеры игрока или его истории не существовало просто. И мы сделали плавающего антагониста: в определённый момент это партнёр по команде, с которым происходит сшибка, а потом они становятся друзьями. Когда-то это Бесков, который после «Андерлехта» ткнул Черенкова в то, что Франк Веркаутерн был лучше, и бросил ему фразу, что «пойди возьми автограф». Говорят, что такое было, и для Черенкова это было потрясением, потому что он доверял этому тренеру. Но потом они проработали эту ситуацию, и Бесков продолжал трепетно относиться к нему. А Лобановский его отчислил не потому, что Черенков плохой, а по определённым параметрам. Как тренер он его не видел: нагрузки были очень высокие, и он опасался за Черенкова, у которого уже обнаружились психологические проблемы. Где-то жена выступала как антагонист. В общем, хитрый приём такой придумали, и кажется, что в истории с Черенковым это должно правильно работать», — сказал Акелькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Вячеславом Опахиным.

Напомним, премьера картины на больших экранах состоится 31 октября.