Режиссер Сергей Дебижев рассказал о современной документалистике

Стартовал прокат документального фильма «Крест», над которым работал режиссер Сергей Дебижев. Его лента «Святой архипелаг» собрала более 16 миллионов рублей в прокате, став самой кассовой в прошлом году, а также получила множество фестивальных призов. Мы побеседовали с режиссером о растущей популярности современного неигрового кино, востребованности православной документалистики и новых технологиях, которые применяют при создании фильмов.

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Режиссер Сергей Дебижев снимает документальное кино с 1989 года и хорошо знаком ценителям этого искусства. Его новый фильм «Крест» — исследование краеугольного для человечества символа создателями картины. Короткая фраза, которой они описывают ленту: «Путешествие души».

— Сергей Геннадьевич, где именно вы снимали это кино и почему?

— Скажем прямо, наш фильм является серьезным, масштабным международным проектом. Пожалуй, это первый прецедент того, чтобы неигровое кино в российской документалистике снималось с таким размахом. Мы были на Страстной неделе в Иерусалиме. Побывали в Египте на Синае, где гора Моисея. Снимали храмы, вырубленные вертикально в скалах в Эфиопии, самой крупной православной стране Африки. Кроме того, снимали и в Гонконге, чтобы показать контраст между традиционными цивилизациями и миром гаджетов, небоскребов, бездушных стеклянных поверхностей... Ведь без контрастов, без антитезы, без противоречий, которые проявляются в том числе внешне, невозможно рассуждать о том, что человечно, а что бесчеловечно. Нужны яркие образы и примеры. Также, конечно, мы снимали и в разных крупных духовных центрах нашей страны: спускались в Богом созданные пещеры Псково-Печерского монастыря, добрались до Соловков, где происходило воздвижение поклонного креста... География съемок была обширной.

— Как вы выбирали героев, через которых рассказываете свою историю?

— У нас два главных героя. Первый — иконописец отец Никита, монах из Псково-Печерского монастыря. На сегодняшний момент он, пожалуй, самый крупный и известный мастер в области иконописи, очень глубокий и интересный человек. Наш второй герой — соловецкий кресторез Георгий Кожокарь, который делает сейчас, наверное, самый большой деревянный поклонный крест высотой в 12 метров. Он просто невероятный человек, снимался у нас в фильме «Святой архипелаг», но так как лента «Крест» на очень близкую ему тему, мы решили сделать его одним из героев. Оба они размышляют о сакральных смыслах креста, о том, какое значение эти смыслы играют в нашей жизни, ведь каждый человек несет свой крест, его несет и весь православный мир. И не только православный, ведь крест как символ объединяет миллиарды людей. Не понимать его значение, не уметь его прочесть мне кажется недопустимым для того, кто пытается понять, зачем человек живет на этом свете, есть ли у него какая-то миссия, божественный план на его счет, действительно ли он несет свой крест и насколько тот тяжел.

Собственно, на эти и на общецивилизационные темы наши герои и рассуждают: каким образом мир устроен, что он собой представляет... Основной тезис, который звучит в ленте: мы забыли, что живем в волшебном, удивительном мире, разучились на него смотреть правильно, не умеем пользоваться его духовными благами. Мы поддались на материалистическую картину мира и приняли идею того, что главное — это комфорт, развлечения, достаток, безопасность — все, что нам пытаются внушить. Ведь если говорить серьезно, сейчас основная масса людей, и европейцев, и нас в том числе, отвлечена от главного и уведена в одномерную, плоскую среду обитания. А на самом деле мир многогранен, он объемный, причем его духовная сторона значительно более масштабная, чем материальная. Это один из посылов нашего фильма: нужно открыть глаза, вырваться из когтистых лап грубого материализма и осознать, что человек в большей степени состоит из духа, чем из тела.

— Лейтмотивом в вашем фильме показаны лица людей в толпе в черно-белом цвете. Разительно ощущается контраст между толпами в большом городе и лицами принимающих участие в крестном ходе и церковных богослужениях. Это противопоставление подчеркивается. С какой целью оно сделано? Ведь вера для всех, принимает каждого...

— Она, конечно, принимает всех, но не все принимают ее. В этом и есть контраст. Одно дело, когда человек понимает, что существует нечто большее, чем обычный материальный мир, что есть то, что невозможно объяснить, но можно почувствовать. И, когда мы следим за молитвенными шествиями, мы видим лица таких людей. И совсем другое чувство, когда смотришь на тех, кто участвует исключительно в мирских делах, в чьей картине мира не важно, есть Бог или нет, в их жизни это не имеет никакого значения, и это, безусловно, приводит к деградации. Потому что сегодняшний мир наполнен одноразовостью, необязательностью, отношениями очень прагматичными и поверхностными... А мир гораздо более сложный и в нем гораздо больше мистических проявлений, нежели обычных информационных.

То, что сейчас на человека обрушивается невероятный поток информационного шума, исходящего из соцсетей, из всех возможных источников, — это, конечно, намеренное действие, чтобы отвлечь человека, не дать ему задуматься над смыслом своего существования. Вообще, вопросы о смысле жизни намеренно выводятся из зоны общественного внимания, чтобы люди перестали их задавать и вообще обращать на них внимание, чтобы превратились в дисциплинированных потребителей. Эта тенденция до определенного момента работала. А сейчас в мире, в котором разразился колоссальный кризис и конфликт, выяснилось, что мы не хотим отправляться в бездушное цифровое виртуальное будущее, в этот киберпанк, а хотим построить свое собственное, подходящее нам, будущее.

— Свое — это какое?

— Думаю, это отдельный вопрос — каким будущее могло бы быть и будет. Странно, что мы это го еще не обсуждаем. Но наверняка нам предстоит это сделать. Но мы уже заявили, что не согласны с той картиной мира, которую навязывают практически всему человечеству. Америка и Европа говорят, что они «цветущий сад», а все остальные страны просто недоразвитые, «им нужно помочь, они будут постепенно идти по пути прогресса и в конце концов станут такими же, как мы». Но на самом деле это зловещая позиция, которая запутывает.

Мы хотим строить свое собственное будущее. Понимаем, что сила традиции поддерживает нас в жизни. Мы не хотим отказываться от своего великого культурного наследия, этого не хотят ни китайцы, ни индусы... Никто не хочет отказываться от своей религии, своих традиций. Думаю, поэтому на сегодняшний момент и возникло цивилизационное противоречие, которое привело к столкновению двух картин мира.

— Касаясь темы новых технологий, которые внедряются в нашу жизнь, мне показалось или в вашей ленте была компьютерная графика? Насколько она востребована в документалистике?

— Понятно, что мы не собираемся щи хлебать лаптем, а будем использовать все возможные выразительные средства и технические достижения в области работы с изображением. Я вам больше скажу, у нас уже задействована не компьютерная графика, а кадры, которые сгенерированы при помощи нейросетей. Это, наверное, первое их использование в документальном кинематографе. Дело в том, что мы пытаемся вывести неигровое кино на совершенно новый уровень качества, стараемся возродить ту большую документалистику, которая некогда была. Наша кинокомпания «Два капитана» декларирует эту идею и стремится воплотить ее в жизнь. Все фильмы, которые мы создаем, с успехом идут на киноэкранах. Наш предыдущий фильм «Святой архипелаг» был в прокате девять месяцев. И это абсолютный рекорд. Сейчас, если люди не ходят в кинотеатры, фильм снимается с проката. Когда лента держится на больших экранах так долго — это настоящее достижение.

Мы понимаем, что, если ты оперируешь мощными художественными образами, если в состоянии снимать и обрабатывать изображение на мировом уровне качества, это работает на успех. Притом если игровое кино в основном работает с человеческими инстинктами — щекочет, пугает, завлекает зрителя разными выразительными приемами, в основном с низменными энергиями, — то мы стараемся через художественный образ взаимодействовать напрямую с душой человека. И мне кажется, находим настоящий отклик. Для людей ничего подобного не делалось уже очень давно, и они вдруг увидели, что им дают то, чего они так ждали. Конечно, зрители обмениваются информацией, сообщают друзьям, те идут в кино, и прокат все длится. Мне кажется, наше общество уже готово к тому, чтобы вести важный серьезный разговор о сакральных смыслах. Его уже давно пора вести, ведь такие вещи понастоящему волнуют зрителей. Люди на уровне подсознания чувствуют, что что-то не то происходит, что общество как-то запуталось в этом бездушном состоянии, нам пора возвращаться головой, душой и сердцем в теплое человеческое состояние.

Кстати, прокат фильма «Святой архипелаг» начинается сейчас и в Америке, как это ни парадоксально звучит. И фильм «Крест» переводится на английский язык, чтобы тоже туда отправиться. «Святой архипелаг» получил невероятное количество зарубежных призов, включая «китайский «Оскар», призы в Индии, во множестве стран мира, собрал почти все призы в нашей стране. Поэтому, если ты делаешь что-то по-настоящему новое, интересное, важное, что ложится на душу человеку, получаешь ответ в виде широкого общественного резонанса.

— Скажите, в чем особенность работы документалиста на православную тематику? Вы снимали на разные темы, но сейчас сосредоточились на этой. Почему?

— Скажем прямо, православная документалистика у нас невероятно скучная. Мы хотим это изменить и пытаемся те темы, которые затрагиваем, подавать максимально выразительно, эффектно и глубоко. А то, что сейчас в принципе возник интерес к духовной сфере — это не случайно, потому что наша страна в течение последних тридцати лет находилась под агрессивным воздействием совершенно чуждой ей культуры. Нас постепенно пытались превратить в среднестатистических потребителей. А люди чувствуют, что в этом есть что-то не то, какой-то подвох, что жизнь на самом деле гораздо богаче, нежели нам пытаются ее представить. Мы стремимся поднимать все более серьезные темы.

В каком-то смысле это и заказ времени. Наша страна выходит из-под западного влияния, мы решили, что не хотим отправляться в киберпанк. Вот творцы и оживились. Хочется, чтобы и государство поддерживало нашу настоящую национальную культуру, потому что без этого невозможно построить новый мир. Мало того, без этого невозможно никого победить. А победить придется. И после победы нужно будет предъявить миру какую-то собственную концепцию бытия. Возникает вопрос, а готовы ли мы что-то предъявить, есть ли у нас эта концепция, достаточно ли внутреннего духовного объема, чтобы предложить миру новую схему жизни, новый подход. Это вопрос на засыпку...

Поэтому необходимо развивать сферу культуры, которая не является досугом, но является тем, что сопровождает человеческую жизнь от рождения до смерти. Потому что человек встречается с культурой, еще когда ему начинают петь колыбельные песни, рассказывать сказки, потом идут мультфильмы, знакомство с живописью, литературой, музыкой и всем остальным. Культура сопровождает его всю жизнь. И ни один гаджет не может этого заменить. Человек должен находиться в лоне большой мощной культуры, традиционной религии и сильного государства. И когда эта триада едина, когда она работает, тогда наступает спокойное, уверенное, осмысленное существование.

— Документалистика в России выходит на новый виток: второй год вручают премию имени Дзиги Вертова, цифры сборов в прокате неигровых лент сопоставимы с игровыми, такие проекты все популярнее на платформах... Почему это происходит и как будет эта тенденция развиваться дальше?

— Все просто: документальное кино на сегодняшний момент является единственным островом правды, истины. Потому что игровое кино — это про развлечения, игровая кинематография как вышла из аттракциона, так в него и скатилась. Телевидение во многом использует приемы пропаганды. В интернете вообще невозможно разобраться, где правда, где ложь, да еще и нейросети будут добавлять путаницы. А люди подсознательно чувствуют, что в документальном кино им врать не станут. Неигровое кино сродни фундаментальной науке. Вот к нему и образовалось, во-первых, доверие, а во-вторых, интерес. Потому что люди устали от легонького контента. Они хотят чего-то более существенного. Поэтому сейчас действительно возникло новое отношение к документалистике. И стриминговые платформы тоже активно развивают это направление. Могу сказать, что документалистика выходит на новый уровень качества и смыслов. Это прекрасная тенденция, надеюсь, она будет усиливаться.

— С каким чувством вы бы хотели, чтобы зрители вышли из залов после вашего фильма «Крест»?

— Прежде всего огромное количество людей посмотрело фильм «Святой архипелаг». И они, мне кажется, наивно полагают, что «Крест» — это «Святой архипелаг 2». Но это совершенно не так. Это иная эстетическая среда. Наш новый фильм берет человека за руку и отправляет его в иную реальность, в религиозное измерение, где нет ни времени, ни пространства, где вечность пересекается с бесконечностью и образует собой крест. Люди должны быть готовы к серьезному и вдумчивому отношению к картине. Это точно не про развлечение. Фильм местами бьет наотмашь. И если зрители выйдут озадаченными, если в их головах появятся вопросы, если те вопросы, которые ставятся в фильме — а именно вопросы правят миром, никаких ответов никогда, ни на что, вообще-то, нет, — если они сами начнут эти вопросы задавать и обсуждать эти темы, то это будет прекрасный результат. А то, что им не будет скучно — совершенно точно! Потому что фильм, несмотря на всю свою сложность и глубину, сделан очень эффектно, выразительно, и я думаю, от него не будет разочарования, которое постигает зрителя после просмотра какого-нибудь пустого блокбастера.

Фильмография

Крест (2024),

Святой архипелаг (2022),

Пауза (2022),

Рок за гранью (2021),

Крым небесный (2020),

Раскаленный хаос (2017),

Гимн великому городу (2015),

Русский сон (2013),

Золотое сечение (2010),

Два капитана 2 (1992),

Золотой сон (1990) и многие другие.

Досье

Сергей Дебижев — режиссер, сценарист, общественный деятель. Родился 1 августа 1957 года в Ессентуках. В 1977 году окончил Ленинградское художественное училище имени Валентина Серова, дизайнер-график. В 1982 году — Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной, факультет системного дизайна. Работал художником-постановщиком документальных проектов Александра Сокурова. Сейчас в фильмографии режиссера около 30 фильмов, многие из которых отмечены призами и дипломами отечественных и международных кинофорумов. Так, его лента «Святой архипелаг» получила «Серебряного святого Георгия» на ММКФ-44.