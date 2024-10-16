Фильм «Верные» о подданных Николая II выйдет в прокат 31 октября

31 октября уральцы первыми увидят фильм «Верные», созданный студией «Встреча» при поддержке Министерства культуры РФ и АО «Первый канал», а также при содействии Екатеринбургской епархии. Об этом сообщила пресс-служба епархии.

Документальный фильм сняла режиссёр Наталия Гугуева.

Картина повествует о трагических событиях, произошедших в марте 1917 года, когда 43 человека добровольно последовали в изгнание за государем Николаем II. Это были верные подданные, готовые разделить судьбу царской семьи, несмотря на все попытки их отговорить.

Их истории рассказывают потомки, а также потомки охранников Ипатьевского дома, где в ночь с 16 на 17 июля 1918 года произошла трагедия.

Уральская премьера фильма «Верные» пройдет в кинотеатрах «Каро» (Радуга-Парк). Лента также будет показана в Нижнем Тагиле, где она получила специальный приз на XXXV Открытом фестивале документального кино «Россия». Просмотр фильма будет доступен и по Пушкинской карте.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, как в Свердловской области начались съёмки фильма об истории казачьей культуры. Показы пройдут осенью 2024 года.