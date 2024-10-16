В России обсудили ужесточение борьбы с пиратскими сеансами в кинозалах. На данный момент дела заводят только на основании жалоб граждан.

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Сообщается, что в начале октября состоялась стратегическая сессия по развитию отечественной кинематографии, которую проводил глава правительства Михаил Мишустин. В ходе нее обсуждалось ужесточение борьбы с показом пиратских фильмов в кинотеатрах, сообщает РБК со ссылкой на два источника.

По информации одного из источников, эта тема касалась в основном региональных киносетей, которые запускают фильмы ушедших голливудских киностудий в формате предсеансного обслуживания. В отношении них пройдут усиленные проверки.

Второй источник также уточнил, что участники сессии заявили о необходимости усиления борьбы с пиратством российских фильмов и сериалов. Это в большей степени распространено в Сети.

В Минкультуры РФ изданию уточнили, что сейчас административные дела по статьям, запрещающим показ фильмов без прокатного удостоверения и без передачи информации о сеансе в единую систему, возбуждаются на основании жалоб граждан и информации от Фонда кино.