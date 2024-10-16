В Удмуртии сняли документальный фильм о медсестре с позывным Ромашка

На днях в эфире телеканала "Удмуртия" состоялась премьера документального фильма "Я - Ромашка. Братки, держитесь! Скоро буду!". Картина рассказывает о непростой истории 23-летней Яны Кошиной - командира эвакуационной группы (позывной Ромашка) штурмовой бригады "Ветераны", которая до самой последней своей минуты спасала… солдат на передовой.

С этой удивительной девушкой корреспонденты "РГ" познакомились в марте 2023 года на обстреливаемой Авдеевской "промке". И так вышло, что сохранившиеся с той встречи видеоматериалы оказались единственными, запечатлевшими ее в боевой обстановке. Они-то и легли в основу нового фильма, созданного для цикла передач "Это их выбор", работа над которым у коллег-земляков заняла почти два месяца.

…Признаюсь, на сообщение о гибели Яны я наткнулась случайно в соцсетях прошлой осенью. Очень сложно осознавать смерть молодых. А тех, кого знал, еще тяжелее. Хотелось надеяться на ошибку. Но после того как связалась с командиром, все растаяло горьким дымом: 16 сентября 2023 года в районе Артемовска дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло эвакуационного автомобиля, в котором Ромашка возвращалась с прифронтового госпиталя, от удара она и водитель погибли на месте. В послужном списке ее наград - медаль "За отвагу" и орден Мужества, который так и не успели вручить. Посмертно ее представили к ордену "За заслуги перед Отечеством" II степени (с двумя мечами).

И не могу не упомянуть о той короткой встрече. От иссеченного полотна моста под Авдеевкой до украинцев 800 метров. Так называемая позиция "ноль" - место, где бойцы проводят ротацию. Сюда прибывают провизия и боеприпасы, которые по невидимым коридорам "перетекают" на крайний рубеж. В стороне взрываются 120-миллиметровые мины, от этого голова по-черепашьи врастает в плечи. Внезапно передо мной с тревогой в глазах вырастает командир роты с позывным Скульптор. Лицо у него худое, бледное, рот искривился в извилистую дугу.

"Думаете, под мостом безопасно? - вопрошает он. - Как бы не так! Украинцы чаще целятся по арматурным опорам, чтобы снаряд срикошетил. Осколки поражают все вокруг".

С этим словами он отсылает меня в блиндаж. Уже на пороге меня окатывает теплом от душного сигаретного дыма. В первом помещении за ящиками с консервами похрипывает рация. Вдоль стены развешаны школьные рисунки, и прямо напротив них сидит Яна Кошина. Темные дуги бровей почти сливаются с краем шлема, поверх объемной куртки накинут бронежилет. Казалось бы, в "мужских" полевых условиях нет места для женственности, но с любопытством замечаю у медсестры подведенные тушью ресницы, на среднем пальце правой руки серебрится полоска кольца. Даже на передовой хочется оставаться девушкой! Но как же выдержать перегрузки боевых действий - физические и моральные?

"Ко многому привыкаешь, - делится она своей историей. - А как решилась быть здесь? Однажды мне сообщили о гибели друга детства: он был мобилизован, а затем перешел в штурмовую группу. А еще рассказали, как на фронте не хватает медиков, часто бойцы умирают из-за не оказанной вовремя помощи. Я такой человек, который все принимает близко к сердцу, поэтому сразу подумала: почему сижу сложа руки?"

Яна выросла в нефтяном поселке Игра в Удмуртии. Зимой там частенько трещат морозы под 25 градусов и высыпают настоящие высокие сугробы. Какое приволье для детских забав! О семье она рассказывала скупо, упомянув, что рано осталась без родителей. Это потом я узнаю, что в шесть лет ее вместе со старшим братом Виктором забрала к себе бабушка. Но, как говорится, беда не приходит одна: вскоре врачи диагностировали у женщины онкологию. Так Яне и Виктору снова пришлось привыкать к новой семье - их взял на воспитание родной брат отца.

"Мне кажется, когда ребенок теряет близких людей, то это оставляет глубокий душевный след и, возможно, закаляет его к потрясениям во взрослой жизни", - замечает ее тетя Елена Кошина.

О судьбе Яны мы подробно рассказали в материале "Ромашка под огнем", опубликованном в федеральном номере от 28 ноября 2023 года, о том, как она оказалась в добровольческом батальоне. Поначалу старшие опытные бойцы и не думали отправлять девчонку на передовую, определили ее вести учет медикаментов. Но вскоре Яна смогла всех убедить в том, что куда больше пользы принесет там, где парни ежесекундно рискуют своей жизнью.

И в декабре 2022 года при отступлении на Сватовском направлении, когда завязались тяжелые бои, а наши отряды несли большие потери, Ромашка провела без сна несколько суток, эвакуируя солдат.

"Раненые поступали беспрерывно, все подвалы ближайших домов были заполнены. В эти дни мы эвакуировали около 150 человек", - делилась она.

Свой осколок девушка поймала зимой под Авдеевкой. На четвертые сутки штурма украинцы усилили обстрел. В момент перевязки бойца над ней зависла "птичка" с миной. От взрыва два оплавленных осколка зашли под плиту бронежилета. Не отвлекаясь на боль, она смогла вместе с помощником эвакуировать раненого в безопасное место. А после лечения в госпитале медсестра снова вернулась к своим товарищам на передовую. Признавалась, что ее место здесь… Бойцы действительно заботились о ней, дружно дарили торты и цветы, старались хоть как-то скрасить ее быт.

"Яна делилась своими планами: хотела устроиться в больницу в Мариуполе, возможно, продолжить обучение - поступить в военно-медицинский институт".

Близкие вспоминают, что свой последний отпуск Яна провела в приподнятом настроении. Да, пришлось посетить врачей: ранение и контузия от разорвавшегося в 15 метрах артиллерийского снаряда под Артемовском ослабили здоровье, но при этом от нее исходила неимоверная жадность к жизни. Может, уже пора передохнуть и подумать о будущем? Яна делилась своими планами: хотела устроиться в больницу в Мариуполе, возможно, продолжить обучение - поступить в военно-медицинский институт...

P. S.

Яна Кошина осталась в памяти многих людей. Приведу лишь несколько примеров. Житель Саратова и член Союза писателей (профессиональный военный) Анатолий Жарский по материалам "РГ" написал о Яне стихи, а его сын Владимир переложил слова на музыку. Из этого родилась песня, уже ушедшая в народ. Именно ее строчка послужила заголовком к документальному фильму. Кроме того, отечественная разработка для глушения FPV-дронов противника названа ее именем - "РЭБ Ромашка". Военные уже проверили ее в деле. Различные модификации устройства используются на всех видах тяжелого транспорта, его зона действия достигает 500 метров.